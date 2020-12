Vovó que faz coxinhas para vender tem mais de 60 mil seguidores

Que sorte a minha. Foi com esta linda matriarca que atende pelo apelido de Vó Loca e tem a voz mais doce das Gerais que fiz o piloto do que hoje é o “Conversa de Vó” – esse meu projeto que coloca nossos avôs e avós sob os holofotes. Era o comecinho da quarentena, quando a gente ainda achava que tudo passaria rapidinho e ficamos horas proseando via Instagram.

Fabíola Maia de Oliveira, 91 quase 92 anos, chegou até mim como um viral. Sim. Ela faz quitutes e resolveu vender suas coxinhas para fora. Para isso as netas Bárbara e Brenda criaram um perfil no perfil no Instagram: @coxinhadavovoloca, e, por motivos que nem Mark Zuckerberg explica, uma foto dela com a mão na massa foi parar no Twitter e os centenas de seguidores viraram dezenas de milhares em 24 horas.

Capricorniana, essa mineira de Morro do Pilar levou o seu signo muito a sério. Trabalhou a vida inteira e não pretende parar agora, pois tem muita energia e livros cheios de receitas para fazer. Sua rotina na cozinha, de onde sempre veio grande parte do seu ganha-pão, começou bem cedo, pois perdeu a mãe aos sete anos, e aos nove já sabia cozinhar, na verdade precisava fazê-lo para ajudar os tios.

Daquelas que namoravam só com os olhos e mesmo assim reuniam uma fila de pretendentes, Vó Loca se casou aos 22 anos, com Pedro Perreira, um seresteiro apaixonado que lhe trazia flores do mato e comprava “fazendas” para seus vestidos e os das crianças na capital. Um ano depois do casório, nascia seu primeiro filho, e depois vieram outros 13, sendo metade de homens e a outra de mulheres.

Em nossa última conversa, Vó Loca me confessou que não se considerava uma velha, até outro dia, quando enfim ganhou a sua primeira bisnetinha, até então ela era uma senhora que viveu bastante e adora cantar, ver TV, curtir a família, jogar bingo e agora fuçar num telefone moderno que ganhou das meninas. Dia desses, ela me mandou uma mensagem de voz muito carinhosa, gente, eu acho que ganhei uma vó.

