Esta vovó ganhou o mundo viajando dos 83 aos 91 anos

Saudades de viajar, né, minha filha? Talvez tenha sido a lembrança daqueles tempos bons em que a gente podia pegar um avião e sair pelo mundo que trouxeram de volta à mídia internacional a história de Elena Erkhova, uma nonagenária que carimbou bastante o passaporte antes de partir desta vida, aos 91 anos.

Nascida em Krasnoyarsk, na Sibéria, Baba Lena (vovó Lena) passou boa parte da vida adulta sob o regime soviético e teve pouquíssimas chances de deixar sua terra natal. Nos anos 1940, auge de sua juventude, ela visitou cidades da União Soviética e países que permitiam a entrada de cidadãos de seu país, como a Polônia e Alemanha Oriental, mas, em seguida, veio o aperto financeiro e ela deixou o espírito explorador em stand by até retomá-lo aos 83 anos.

Segundo o site Bored Panda, o clique veio quando uns amigos a questionaram porque não viajava mais se naquele momento tinha dinheiro, tranquilidade e liberdade (sim, a velhice tem seus bônus). Foi assim que ela ganhou o mundo até que numa viagem ao Vietnã encontrou com a turista russa Ekaterina Papina, que, encantada com sua independência, a fez viralizar nas redes e ganhar fama – seu perfil no Facebook segue recebendo mensagem, embora não traga mais novos posts. Veja no vídeo:

Apesar do apelo dos fãs brasileiros, Lena não conseguiu vir ao nosso país. Ela morreu no fim de 2019, por conta de um câncer no pulmão. Parece que sabia que a COVID vinha chegando e resolveu pegar o primeiro avião.

