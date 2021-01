Dona Periquinha, avó de mais de 15 netos, precisa de ajuda

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

A história de hoje é um pedido de ajuda, mas também um agradecimento. Dona Periquinha, uma avó baiana que chegou na minha caixa de mensagens com um pedido de socorro, acaba de conseguir fundos para ter uma casa nova, na área urbana de Ruy Barbosa, na Bahia.

Quem conta sua história é o colega radialista e fotógrafo Noilton Pereira (@noiltonpereiraoficial), que promoveu uma vaquinha on-line para conseguir os R$ 30.000 necessários para a construção. Segundo ele, dona Valdelice, cujo apelido é Periquinha, de 78 anos, é mais uma das várias aposentadas deste Brasil que têm que dividir sua parca renda com a família, que vive na zona rural do município.

“Ela mora próximo ao aterro sanitário, o lixão, é mãe de 5 filhas, tem mais de 15 netos e com o dinheirinho da aposentadoria, cuida de todos porque as mães dessas crianças estão desempregadas ou tiveram os benefícios cortados. Por conta disso sobra muito pouco para ela comer, para vestir, então recorre ao lixão para catar plástico, alumínio e papelão para revender e ajudar na renda”, conta o simpático Noilton que já virou um salvador da pátria em sua comunidade, localizada na Chapada Diamantina.

Na manhã desta quarta-feira, 27, ele avisou que a meta da campanha foi atingida, mas que ainda são bem-vindas ajudas, já que casa nova pede móveis e eletrodomésticos novos também. Dona Periquinha tem uma TV e já sorri de orelha a orelha com isso.

*Para ver mais histórias com esta e acompanhar minha “curadoria de avós e avós”, acesse nataliadornellas.com.br ou @nataliadornellas, no Instagram. Ah, e se conhecer personagens que mereçam ter suas contadas, me deixe saber, por favor.