Conheça Licia Fertz, a estrela do perfil “Buongiorno Nonna” do Instagram

Histórias de amor entre avós e netos foram o grande bálsamo dessa quarentena, ao menos para mim. Ver a luta do pequeno Romeo Cox, de 10 anos, que caminhou 3 mil quilômetros da Sicília, na Itália, até Londres, na Inglaterra, só para ver a avó, durante a primeira fase da quarentena, ou o carinho com que a neta Nanda cuida da avó Mida (@nandaevovo), que tem Alzheimer, fazem o coração bater feliz.

Pois a história que conto agora me capturou primeiramente pela estética, afinal as fotos do perfil “Buongiorno Nonna”, @liciafertz, são lindas e cheias de vida, mas o assunto aqui é bem mais que belo, é inspirador.

Autora do livro recém-lançado “Não há tempo para ser triste”, Licia estava à beira de uma crise de depressão, após a morte do marido Aldo com quem viveu por 56 anos, quando o neto Emanuele pediu para fazer uma foto dela para testar uma câmera nova e postou na conta do Instagram, atraindo milhares de likes e comentários.

Os dois que vivem juntos, em Viterbo, na Itália, foram conquistando outras pessoas até que Licia se tornasse a nonna mais amada do país. Hoje o que motiva essa ex-enfermeira, de 90 anos, a acordar todos os dias é a possibilidade de exercer uma espécie de “avosidade internacional”. Já explico: É que ela passa os dias dando conselhos virtualmente a netos e netas que entendem que nove décadas de experiência de vida fazem dela uma criatura sábia e preciosa.

