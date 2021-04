A história do agricultor que teve o guarda-roupa revolucionado pelo neto

Hoje vamos de avô de novo, afinal não é tão fácil encontrar tantas histórias fora da caixa protagonizadas por homens maduros por aí.

Slvr Tetsuya (@slvr.tty) é um professor de química aposentado que vivia tranquilamente na sua propriedade rural em Happo, na província de Akita, no Japão, até que o neto, Naoya Kudo, que trabalha com moda e publicidade, chegou para as férias, trazendo várias mudas de roupas (de grife, diga-se).

Resolvido a mexer no guarda-roupas, Kudo propôs ao avô que vestisse as peças, clicou, postou e – adivinha! – viralizou. Ver um agricultor idoso usando suas ferramentas e vestindo marcas como Burberry e Prada pode ter sido o grande “uau” dessa história, e o que começou como um passatempo evoluiu para uma exposição de fotos, várias reportagens pelo mundo, e a publicação de um livro.

“Eu mesmo não fazia ideia se estava bonito com aquelas roupas”, disse Tetsuya ao Bored Panda, quando tudo isso surgiu, há dois anos. Ele, que vigiava com rigor os uniformes de seus alunos, disse ainda que ficou surpreso porque sua aparência atraiu atenções a essa altura da vida.

A brincadeira deu tão certo que, com o tempo, Tetsuya começou a propor locações para as sessões de fotos e colaborar com os shootings, fazendo uma espécie de direção de arte. Mas não pense que ele se deslumbrou com a fama. Questionado por um veículo japonês sobre os planos para o futuro, Tetsuya foi firme na resposta: “Quero seguir trabalhando no meu jardim!”.

*Para ver mais histórias como esta e acompanhar minha “curadoria de avós e avôs”, acesse nataliadornellas.com.br ou @nataliadornellas, no Instagram. Ah, e se conhecer personagens que mereçam ter suas histórias contadas, me deixe saber, por favor.