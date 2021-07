Previsão astrológica deste domingo (11)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passando a transitar em Leão + Mercúrio em Câncer incentivam a honrar seu passado, seu sistema familiar, as pessoas que cruzaram seu caminho, experiências anteriores que tornaram que levaram você a ser quem é hoje. Recordar é relembrar quem é e reativar a força interior. Dia para rever como você é mais forte do que imagina… Escreva: sou forte.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.