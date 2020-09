Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Horóscopo da semana: atenção aos planetas retrógrados Alerta total: dos dez planetas, seis estão retrógrados Por Aline Schulz - Atualizado em 13 set 2020, 15h58 - Publicado em 13 set 2020, 15h57

Fuja quem puder, lute quem ficar e vença quem tiver mais armas para lidar com o que está acontecendo. Ufa! Que bom que você está aqui. Sinal de que pertence ao último grupo: aqueles que saberão o que fazer e como lidar com esse momento tão delicado.

A semana começa com a Lua na fase minguante, passando para a nova nos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Dos dez planetas, seis estão em movimento retrógrado: Vênus, Marte, Urano, Netuno, Plutão e Saturno. O que significa isso? Que eles não estão no seu ritmo natural, muito pelo contrário e salvem-se quem puder!

Como fica isso na prática? Assuntos como amor, motivação pessoal, inovação, sensibilidade, mistérios, disciplina, perseverança vão exigir mais esforço para serem conquistados.

Como sobreviver? Em primeiro lugar, respire fundo, tenha em mente que se trata de um momento passageiro, que traz consigo lições ocultas para aprendizado de todos nós. Lembre-se seguidamente que tudo isso vai passar.

Em segundo lugar, é preciso se conscientizar de que será preciso se esforçar mais para conseguir o que deseja. Basta se empenhar mais para conseguir? Segundo os céus, sim. Haverá mais obstáculos? Sim, mas com foco e persistência, certificando-se de que suas atitudes sejam justas, esforçando-se para dar atenção aos relacionamentos, parando de se boicotar e fazendo o que é preciso para você atravessar essa fase com mais tranquilidade. Confira a seguir a influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

As arianas tendem a se sentir perdidas, pois suas atitudes podem não trazer os resultados que desejam para esse momento. Sim, será preciso mais esforço que o normal para chegar onde deseja. Seja honesta e verdadeira consigo mesma e busque traçar metas que sejam equilibradas e coerentes com a sua missão de vida. Uma parada para olhar sua vida e reorganizar ela cairia muito bem. Pense nisso.

Touro

Com seu planeta em movimento Retrógrado, fica o alerta para não esbanjar onde não pode. Controle seus gastos, analise se realmente são necessários. Resgate o simples. Se estiver em um relacionamento, cuide dele. Cultivar uma alimentação balanceada será uma boa ideia. Você tende a ser cautelosa por natureza, mas, não custa reforçar, ok? O momento é delicado e é preciso atenção redobrada.

Gêmeos

Falar apenas não é o suficiente. Fazer será necessário e com uma dedicação maior que o normal. Por isso, avalie o quanto é importante ou necessário tal empenho. O trabalho pode andar mais devagar e o que você deseja dele também. Não desista. Persista. Busque se aliar a pessoas que possam encurtar o caminho. Peça ajuda para concretizar suas metas neste período. Nada de ficar esperando, é hora de se dedicar de verdade.

Câncer

Aquela faxina na sua casa que você gostaria de fazer já há algum tempo será muito bem-vinda. Mãos à obra. A hora é de parar e organizar, colocar no lugar o que está fora. Ótimo momento para passar um tempinho com o seu amor. Que tal planejar aquela noite a dois? Preste atenção ao seu trabalho, não deixe que o não reconhecimento dos seus esforços abalem você. O que é certo continua, mesmo que os demais não percebam.

Leão

A semana começa com a Lua passando em Leão, reforçando as características do seu signo. O alerta fica para medir o que realmente importa e focar naquilo que dá mais retorno. O esforço precisa valer à pena, principalmente por saber que será preciso fazer mais para chegar onde deseja. Hora de cuidar do seu relacionamento a dois, do seu trabalho e da sua saúde. Cuide para não se tornar muito exigente e crítico.

Virgem

Cuidado para que suas ideias não fiquem apenas no papel. É hora de executá-las. Não pense, faça. Não consegue sozinha? Peça ajuda. O momento vai pedir esforço extra para concretizar. Reflita sobre as emoções que podem surgir nesse período. Nada é por acaso. Observe seu nível de expectativa. Elas podem ser irreais. Altas demais. Resultado: decepção e frustração. Volte ao simples.

Libra

A semana que antecipa a entrada do Sol em seu signo pede atenção para encerrar ciclos, planejar novas metas e ver como alcançá-las. O céu confuso pode atrapalhar você de atravessar da melhor forma possível, o que é popularmente chamado de Inferno Astral. Mantenha a calma, respire… Vai passar. Pode ser que esteja desgostosa de alguma coisa no amor, nas finanças, na sua saúde… Pontue o que é tome uma atitude.

Escorpião

Cuidado para não se boicotar no trabalho. Fique atenta às pessoas que dizem torcer pelo seu sucesso, sendo que na verdade elas querem que você meta os pés pelas mãos. Você tende a enxergar com muita clareza onde algo não vai bem. Percebeu, tome uma atitude. Pode ser que seja hora de encerrar um ciclo e seguir em frente. Se sentir que seja isso, planeje sua transição com calma, sem pressa para não se arrepender.

Sagitário

Ufa, ao menos seu planeta regente não está em movimento retrógrado… Já é um motivo para comemorar, certo? Porém, com seis nesse movimento, não há como não respingar as consequências deles em você e na sua vida. Por isso, cuidado com iniciativas equivocadas, frustração por não conseguir implementar novidades. A energia pode estar mais pesada, os relacionamentos estranhos. Faça a sua parte, se algo a mais pode ser feito, faça.

Capricórnio

Como assim não conseguir ter controle sobre o que está ocorrendo? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Hora de montar uma estratégia com metas claras, tarefas bem delimitadas, datas e responsabilidades. Não se surpreenda se algum obstáculo surgir. Espere por eles e já pense antecipadamente em plano A e B… Faça jus à sua fama de persistente. Mostre aos demais signos como se concretiza projetos.

Aquário

Não está sendo fácil, né? Com sua liberdade tolhida, no mínimo diminuída, levar seu dia a dia tem sido um grande desafio. Sim, você está sendo desafiada a colocar os pés no chão, dedicar-se com total afinco para aquilo que deseja. Cansou só de ler? Pois é o que precisa ser feito. Se conscientizar disso facilita muito. Parcerias podem ser úteis, busque aliadas. Torne uma tarefa algo gostoso e com propósito. Você consegue.

Peixes

Você pode estar se sentindo mexida com todo esse movimento no céu. Sua sensibilidade está em alta. Bom, depende do quanto você se protege e inspira a si mesma. Do contrário, pode ser que você esteja se arrastando, sem entender nada. Que tal uma faxina energética no seu lar e no trabalho? Destravar o que está travando e sugando a sua energia? Faça isso e perceba que ficará mais fácil se concentrar e render.

