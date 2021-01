A segurança singular de Issa Rae, criadora da série ‘Insecure’

A atriz e roteirista Issa Rae conquistou fama internacional com seu sucesso na HBO, a série Insecure, que estreou em 2016. Infelizmente, depois de quase cinco anos no ar, o seriado vai se despedir dos fãs na próxima quinta e última temporada. Vai ser difícil se despedir de um dos principais conteúdos de qualidade na TV.

Filha de um médico senegalês e uma professora americana, Issa estudou na renomada Universidade de Stanford e viveu em Nova York, mas gosta mesmo de mostrar sua cidade natal, Los Angeles, que é o cenário da série de TV norte-americana.

Antes de chegar à TV e ao streaming, Issa fez sucesso no YouTube, com duas webséries. Uma delas, The Misadventures of Awkward Black Girl (As desventuras de uma garota negra desajeitada), foi criada e estrelada por ela mesma e serviu como embrião para Insecure. A atriz estava cansada da falta de oportunidade para artistas negros e decidiu ela mesma mudar o mercado. Conseguiu.

Insecure não apenas tem humor, mas achou o tom equilibrado para endereçar críticas à sociedade e vários comportamentos através das vidas de quatro amigas negras, com seus desencontros amorosos, profissionais e culturais. Um detalhe importante para Issa foi não focar apenas em temas raciais, ao contrário, o que importa é tratar dos temas gerais femininos, como Girls e Sex and The City fizeram tão bem antes. Insecure tem sua própria voz e ela não tem nada de insegura. Um dos diferenciais é ter não o elenco composto quase totalmente por negros, mas inclusive a equipe criativa também.

Ao trazer mulheres negras para o centro da história e endereçar questões cotidianas, Insecure nos faz rir e chorar com cada uma delas, especialmente Issa e Molly (Yvonne Orji). Enquanto Issa dá cabeçadas para se encontrar profissionalmente, Molly é a advogada brilhante do grupo, mas ressentida com muitas questões sociais. Ainda assim, é Molly quem fornece tanto o alívio cômico como o drama da série. A dobradinha de Issa com Yvonne é o ponto alto dos episódios.

Um médio spoiler alert, a amizade das personagens ficou estremecida na quarta temporada. Terminar a história depois de concluir todos os impasses pendentes é mais um sinal da inteligência da estrela, porque não é que falte fôlego, mas vai nos deixar com um gosto de quero mais. As gravações estão previstas para começarem ainda em janeiro e a estreia está programada para o final do ano.

Se você ainda não viu a série, não perca. Ela recebeu nove indicações ao Emmy, incluindo o de Melhor Série de Comédia, o que foi muito merecido. Por isso vale maratonar para acompanhar a temporada final atualizada. Não vai se arrepender.

