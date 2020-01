Verão do seu jeito

Parece que a gente espera o ano todo pelo verão, não é mesmo? Então é a hora de combinar a viagem para a praia, passar o domingo na piscina, colocar um vestidinho e passear por aí – e sem neuras. Por isso, se você seguiu o seu próprio “Projeto Verão”, mas ainda assim não está se sentindo confiante, temos mais algumas dicas para você:

Aliado importante: a primeira dica é tecnologia pura! Considerado o tratamento da vez para o verão, CoolSculpting® foi desenvolvido para eliminar a gordura localizada a partir do congelamento controlado, seguro e preciso1. O equipamento conta com aplicadores específicos que são colocados na área em que se deseja realizar o procedimento, como a papada, gordurinha do sutiã, abdômen, flancos, região interna da coxa, culote, bananinha e braços, atingindo uma temperatura de até 13 graus Celsius negativos2. “A partir desse congelamento, ocorre um processo de eliminação das células de gordura, que são absorvidas pelo organismo e expelidas naturalmente ao longo de algumas semanas. O procedimento pode reduzir até 27%3 das células de gordura da região tratada. O tempo de duração do procedimento varia de 35 a 75 minutos por área tratada”, conta a dermatologista Keline Jácome, de Natal (RN). Sem agulhas e sem cirurgia, os resultados aparecem em até três meses. Então, a hora de realizar o procedimento é agora. Para encontrar uma clínica perto de você é só clicar aqui.

Cardápio detox. Não adianta fazer procedimentos e não cuidar da alimentação. Priorize o consumo de alimentos que combatem a retenção de líquidos e colaboram na eliminação das toxinas. A semente de linhaça, a aveia, o arroz integral, as frutas e as verduras são ricos em fibra e favorecem o bom funcionamento do intestino. O melão, a melancia, a água de coco, o salsão e a hortelã agem como diuréticos, ajudando a reduzir o inchaço. E não é mais segredo para ninguém que a alimentação pode ajudar no bronzeado, por isso pode incluir desde já no cardápio mais cenoura, beterraba, abóbora e outros alimentos que sejam ricos em vitamina A e betacaroteno. Evite alimentos industrializados, doces, frituras, leite de vaca, carne vermelha, embutidos, manteiga e cremes gordurosos, refrigerantes, café e bebida alcoólica, açúcar e carboidratos refinados, como pão, bolachas e bolos – mas isso você já sabia, não é?

Exercício do bem. A prática de atividade física ajuda a reduzir a flacidez e eliminar os quilinhos extras. Não gosta de frequentar a academia? Faça um esporte ao ar livre e curta os dias lindos da primavera. Para ficar ainda mais divertido, reúna um grupo de amigos para pedalar juntos, caminhar ou correr no parque. Assim, malhar deixa de ser um sacrifício e passa a ser um momento de prazer e descontração.

Lembre-se de que, em qualquer procedimento, dieta ou atividade física, equilíbrio é fundamental! Busque o seu bem-estar e encontre um especialista de confiança antes de começar qualquer projeto verão.

