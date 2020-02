Unhas decoradas express: reproduza o efeito ombré em quatro passos

A it-girl Alexa Chung se diverte com suas unhas decoradas

Foto: Getty Images

As unhas decoradas ganharam as ruas, os red carpets e foram alçadas à categoria de acessório. Não à toa, têm aparecido nas semanas de moda nacionais e internacionais a cada temporada. Isso significa que não dá mais para sair por aí com as unhas por fazer. Dar um trato nas garras virou passo obrigatório da rotina de preparação do look.

Está sem tempo para ir à manicure? Sem problemas! Em poucos minutos é possível reproduzir em casa o efeito ombré, que vai fazer toda a diferença no visual final. Alexa Chung colocou à prova e fez bonito. Você vai precisar apenas de uma esponjinha (pode ser de maquiagem) e de dois esmaltes que combinem entre si. Dica: cremosos ficam lindos quando usados com uma versão brilhante. Agora, siga o passo a passo do Brigitte Nail Bar e pronto!

Foto: Divulgação

1. Aplique uma camada do tom que servirá de base.

2. Deposite um pouco da segunda cor sobre uma superfície lisa. Pegue a esponja e pressione-a sobre o esmalte.

3. Assim que o primeiro esmalte secar, pressione delicadamente a esponja na ponta da unha.

4. Repita o processo em todas as unhas e volte a retocar as pontas com a esponjinha, se achar necessário.

Dica: Passe um top coat para garantir a uniformidade das cores.

