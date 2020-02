Unhas decoradas 2011: esmaltes e adesivos para entrar na moda

O Brasil é o maior mercado consumidor de esmaltes do mundo

Foto: Dreamstime

Unhas decoradas se tornaram uma verdadeira febre. Depois que a Chanel lançou essa tendência, as brasileiras – que já tinham tradição no cuidado com mãos e pés – aderiram fortemente e se tornaram o maior mercado consumidor de esmaltes do mundo.

As novidades não param de chegar. Para o inverno 2011, predominam cores escuras, como roxo, cinza, metálicos, grafite e azul.

O interesse por esmaltes é tanto que nessa semana que antecipa a temporada de verão 2012 do SPFW acontece o Nail Fashion Week, primeiro desfiles de esmaltes do mundo. Acompanhe a cobertura completa do evento pelo MdeMulher.

Dica: se você é alérgica a esmaltes comuns fique atenta e procure opções hipoalergênicas.

Se você adora cores nas unhas, mas não tem muito tempo para ir à manicure, o esmalte adesivo é uma ótima escolha! Famoso nas mãos de Lady Gaga, o esmalte adesivo oferece diversas opções de estampas, de xadrez a animal print. Aposte!

