Transformação visual para uma promoção no trabalho

O antes e depois de Alessandra Moreira

Foto: Marta Santos A analista de sistemas Alessandra Moreira, 26 anos, está feliz da vida. Ela foi promovida no trabalho e agora vai comemorar a boa notícia com os amigos. Por isso, a incrível transformação visual. A transformação visual Antes

Supercomprido, o cabelo de Alessandra tinha a raiz escura e antigas luzes acinzentadas nas pontas. Sua aparência era pesada e sem vida. Depois

O cabelo longo ganhou modernidade com a franja, que pode ser usada reta ou na lateral, e o repicado em camadas, que eliminou um palmo do comprimento. “A coloração desbotada foi substituída pelo tom acobreado”, diz a cabeleireira Silvana Lima. Boas vibrações

Para atrair mais conquistas positivas daqui para frente, sugerimos uma produção vibrante para Alessandra, composta de blusa coral e saia bege-dourado. Como o verão é a temporada mais sexy do ano, aproveite para usar decotes e mínis fora do trabalho. Sandálias altas e bolsa-carteira dão uma sofisticada no look para a noite. Outros looks

Looks incríveis para a nova fase de Alessandra Moreira

Foto: Marta Santos

1. Casual e fresco

O tomara-que-caia pode, sim, ser usado em ocasiões um pouco mais formais, como almoços de família ou no escritório. Mas se optar por ele, esconda as pernas com uma calça trançada. Os pés mais escondidos em sandálias fechadas também mantêm o frescor, deixando o visual elegante.

2. Metalizados em alta

Acetinados, prateados, dourados, metalizados… Tudo o que brilha vai estar liberado no verão, mesmo durante o dia. O tomara-que-caia vai do programa à tarde com as amigas à balada. Basta trocar os acessórios. A bolsa que imita cobra e a sandália abotinada fecham a produção com um toque de modernidade.