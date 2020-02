Tire suas dúvidas sobre os implantes de silicone

Cabe ao médico escolher o tamanho do implante mamário ideal

Foto: Getty Images

A mamoplastia, ou cirurgia de aumento mamário, é o procedimento cirúrgico mais popular nos EUA desde 2006. No Brasil, também não há dúvidas de que os implantes mamários já se consagraram: por aqui, são realizadas 110 mil cirurgias por ano, o que corresponde a uma média de um procedimento a cada cinco minutos. Contudo, muitas mulheres ainda têm dúvidas ou não dão atenção aos cuidados que podem garantir o sucesso da cirurgia.

Muitas vezes, a sucessão de erros tem início já na escolha do médico. Certifique-se de que o profissional é especialista em cirurgia plástica. Se for membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), melhor ainda. É possível confirmar a informação no site www.cirurgiaplastica.org.br.

Profissional escolhido, é o momento de esclarecer as dúvidas. Estabeleça suas expectativas e determine os objetivos, mas tenha em mente de que cabe ao médico escolher o modelo e técnicas cirúrgicas ideais para o seu caso. “A paciente chega ao consultório achando que sabe exatamente o tamanho e o tipo de prótese que ela quer colocar porque viu o resultado em uma amiga. Mas a escolha da prótese deve ser feita de acordo com as medidas e características físicas de cada um”, explica Dr. Jorge Abel, cirurgião plástico membro Especialista e Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Há muitas opções de implante mamário disponíveis no mercado, então não se esqueça de fazer uma pesquisa preliminar sobre o modelo escolhido. O fabricante é aprovado pelas autoridades regulatórias? Há algum respaldo científico que comprove a segurança do implante a curto e longos prazos?

De qualquer forma, dê preferência às próteses macro-texturizadas, que têm menor tendência à contratura capsular, uma formação de tecido conjuntivo – responsável por preencher os espaços intercelulares – que pode levar até à limitação de atividades físicas. Cheque a informação com o especialista!

Dúvidas esclarecidas, é a hora de seguir em frente com o procedimento cirúrgico. Algumas dicas podem ajudar a garantir um pré e pós-operatório tranquilos:

· Faça todos os exames solicitados pelo médico, incluindo a avaliação completa das mamas (ultrassonografia ou mamografia ) e uma avaliação cardiológica;

· Após a cirurgia, evite movimentar a musculatura dos braços com exercícios pesados;

· Utilize sutiãs compressivos durante, pelo menos, um mês;

· Em caso de suspeita de contratura ou ruptura, comunique imediatamente o médico.

· Consulte o profissional a cada cinco anos para checar a integridade dos implantes.