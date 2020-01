Testamos 3 técnicas de manicure dos blogs, veja qual dá certo

1. Tirar o esmalte com ajuda de papel alumínio sem manchar os dedos

Foto: Helga Silva

Expectativa: colocar um algodão embebido em removedor, enrolar o dedo com alumínio e deixar por 10 minutos. Depois de retirar, ficar com unhas limpas e sem sinal de esmalte ao redor.

Realidade: depois da longa espera com as mãos para o alto, o dedo ficou manchado e as unhas ainda com muito produto. Esfregar antes de abrir o alumínio retirou melhor a cor, mas desta forma é mais fácil ir direto com o bom e velho algodãozinho e sem aguardar o tempo estimado. Ou seja, só dá mais trabalho e não é funcional.

2. Usar cola branca para facilitar a retirada de esmaltes com glitter

Foto: Helga Silva

Expectativa: passar uma camada de cola branca antes de usar o glitter, depois empurrar com o palito de madeira e o esmalte sair como uma película.

Realidade: a técnica realmente funcionou. Em contato com a água ao lavar as mãos, por exemplo, não dissolveu e ao retirar o esmalte saiu por inteiro sem fazer sujeira.

3. Secar as unhas colocando por 30 segundos no pote de água gelada

Foto: Helga Silva

Expectativa: colocar os dedos recém-pintados em um pote de água com gelo e em pouquíssimo tempo ter unhas secas e prontas para usar.

Realidade: além dos dedos ficarem quase congelados, o esmalte com duas camadas não seca e, de quebra, ainda fica com bolinhas. Alguns tutoriais sugerem que deixe na água durante 3 minutos, mas é o mesmo tempo que ele demora a secar ao ar livre.