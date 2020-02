Tenha lábios carnudos como os das estrelas

Valorize os lábios com truques de maquiagem

Foto: Arquivo Sou mais eu!

Há quem sofra por ter lábios finos e sem desenho. Mas isso não é um fardo a ser levado para o resto da vida. Alguns truques simples de maquiagem são capazes de deixar a boca mais carnuda e definida. Além disso, já existem cosméticos com ativos próprios para irritar a pele e provocar um efeito inchadinho, como você verá a seguir. Também é possível fazer tratamentos estéticos para a mesma finalidade. ”São técnicas de preenchimento labial temporário e definitivo”, conta Christiana Blattner, dermatologista de São Paulo. Sou Mais Eu! preparou um guia completo, com passo a passo de maquiagem e com as melhores e mais modernas alternativas para deixá-la com lábios de estrelas: carnudos e sensuais.

Da redação

Como conseguir um ”Efeito Bocão”



Maquiadores dão dicas para destacar os lábio

. Evite as versões escuras de batom em tons de marrom, vermelho, berinjela e uva. Aplique tonalidades claras e transparentes como cereja, rosa, salmão, dourado, bege e cor de boca. É proibido também usar contorno mais escuro do que o batom! Use lápis da mesma tonalidade para ampliar sutilmente o contorno”, ensina Marcos Costa, maquiador da Natura.

. A maquiadora Rita de Cássia Nascimento, da marca Vult Cosmética, ensina a aplicar, logo após o batom, apenas no centro dos lábios, um gloss bem claro.

. De acordo com o maquiador Phelipe Hoots, da clínica Più Bella do Rio de Janeiro, uma dica que funciona é iluminar com sombra cintilante apenas a junção dos lábios inferior e superior, em toda a extensão. Esse truque projeta a região e reforça o desenho de coração característico da boca.

. Trabalhar com luz e sombra é a dica do maquiador paulista Marcelo Marques. “Entre o lábio inferior e o queixo, passe um pouquinho de pó bronzeador para acentuar a covinha. Dá profundidade e aumenta a boca”, diz. Ele explica que, para quem gosta de tons vermelhos, o ideal é completar com um batom rosa no centro dos lábios.