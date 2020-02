Tchau, matte! Novos batons da MAC comprovam a volta do acabamento cremoso

Por muito tempo, os batons com acabamento matte foram os queridinhos das brasileiras. Aos poucos, no entanto, isso está mudando: as pessoas têm se divertido mais com a maquiagem e desejado texturas mais glossy. É possível creditar os makes ousados da série “Euphoria”, claro, mas isso vem de antes e está de mãos dadas com a vontade por peles mais luminosas e naturalzonas. São os anos 1980 e 1990 de volta.

Pensando nisso, a M.A.C acaba de lançar no Brasil a linha de batons em bala “Love Me”, que são ultrapigmentados e com acabamento acetinado. Por aqui, desembarcam 18 cores que prometem hidratação duradoura e com apenas uma camada. De acordo com a marca, isso é possível porque a fórmula conta com extrato de lichia e óleo de argan, que promovem ação hidratante e suave.

Para as interessadas, os batons em bala chegam em três famílias de cores: “Nudes Desavergonhados”, “Vermelhos Poderosos” e “Roxos de Alto Impacto”. Cada um sai por R$ 91,00.

Confira todas as cores: