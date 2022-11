A maquiagem apaixonada e moderna do desfile da Another Place

A procura pelo amor, a descoberta do sentimento e as marcas da paixão. Foi assim que a maquiadora Branca Moura dividiu os três atos do desfile da Another Place na São Paulo Fashion Week (SPFW), que ocorreu na última quinta-feira (17), no Komplexo Tempo. Contar uma história de amor sem um final feliz não foi difícil para a marca, especialmente com a ajuda de uma equipe de beleza disposta a apresentar Love Hurts em suas artes.

A intenção, sobretudo, era representar pessoas que têm sede pela vida e vontade de experimentar e de se divertir, afirma a artista. Já no começo, os seres da noite aparecem cheios de piercings, com sombras nas cores preta e marrom e bochechas bem quentes, que sugerem o calor da balada. “Eu fiz uma técnica que dá a impressão de um deslocamento do côncavo, criei um outro formato de nariz e testa a partir de contornos. O propósito era ampliar o imaginário de quem são essas pessoas”, explica Branca.

Quando os modelos encontram o amor, no segundo momento do desfile, o make é composto, principalmente, pelo vermelho. Além disso tem o aspecto “de transpiração, de tesão, de fluidos. A gente libera a oleosidade no cabelo, no corpo, na testa”, pontua. De acordo com a profissional, “cada um se apaixona e vai viver essa paixão do seu jeito. No casal, no trisal, na suruba”. É, portanto, uma representação de que não há um padrão para sentir algo, cada um encontra a sua maneira.

Por fim, no final da apresentação, há a presença do vermelho, agora acompanhado do prata, do preto e das lágrimas. “Existem rastros do passado, afinal você foi marcada pela paixão, sofreu e ficou com o coração na mão. Mas você não desiste, vai em busca de uma nova emoção, aventura, paixão e se joga mais uma vez na balada”. Em todo o desfile, as peles são naturais, mas os olhos são mais pesados. Há técnicas de delineado, mas também de aplicações das sombras em toda a pálpebra.

Continua após a publicidade

João Guilherme desfila para Another Place/ Créditos: Marcelo Soubhia/ @agfotosite

A maquiadora sugere que, a partir da apresentação, as mulheres se inspirem a viver, transar e sentir amor. Mas, do ponto de vista dos makes, ela indica experimentar mais. “A gente só muda quando tenta coisas novas. Desloca o côncavo, colore a parte de baixo do olho, acumula no canto, tira a sobrancelha, corta a sobrancelha… Enfim, permita-se, divirta-se e se abra a chance de viver.”

Ela entende que a maquiagem não deve ser utilizada apenas como instrumento para se sentir bonita, mas também para ousar. A exposição manifesta a possibilidade de olhos marcados, delineados coloridos, desenhos, como a lágrima, e blushes marcados aparecerem como tendência. O que não vai sair de moda, com toda certeza, é uma pele bem cuidada e hidratada, que não precisa de muito para se destacar.