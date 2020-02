Sobrancelhas: valorize seu olhar com os cuidados certos

A sobrancelha deve ser retocada a cada 15 dias

Foto: Fotosite

Parece um simples detalhe, mas modelar as sobrancelhas pode alterar toda a harmonia do rosto. Talvez seja por isso que as atrizes valorizam tanto essa parte do corpo, porque ela ajuda a definir a composição da face. E delinear essas curvas não é uma tarefa tão fácil como se pensa.

Para aparar os pelos e retirar o excesso das bordas é preciso muita técnica e um olhar treinado. Segundo a designer de sobrancelhas Suely Oliveira, do Studio W Higienópolis, é bem arriscado uma pessoa leiga no assunto estrear uma modelagem que dê certo: “é muito importante procurar um profissional especializado, pelo menos na primeira vez, para que ele possa definir uma moldura adequada ao rosto da pessoa e que lhe agrade”, conta a profissional, que aconselha um retoque a cada 15 dias.

Segundo Suely, na hora de tirar os pelinhos, o mais importante, realmente, é que você extraia apenas o excesso, seguindo a linha natural das sobrancelhas.

Como escolher a pinça

A pinça é o instrumento fundamental na hora de tirar as sobrancelhas, por isso, sua escolha tem que ser certeira.

Para não errar, Suely recomenda um teste na hora de comprar o produto: “é possível tirar um pelinho do braço antes de levar a pinça para casa. Se ela retirá-lo por inteiro, pela raiz, significa que é boa. Deve-se evitar aquelas que se entortam facilmente e acabam quebrando o pelo em vez de arrancá-lo”. Além disso, é vital que você se adapte ao uso da pinça, para que a use com firmeza.

Escondendo imperfeições

Se você cometeu um deslize e provocou falhas nas sobrancelhas, não sofra. Os pelos voltarão a crescer em breve, a não ser que você os tenha retirado várias vezes.

Há também um truque que ajuda a desenhar o formato original: “a sombra, o lápis ou a máscara própria para sobrancelhas, especialmente as marrons opacas, disfarçam imperfeições e não tiram a naturalidade do rosto”, diz a designer.