Sephora oferece serviço de make profissional de Carnaval até 6 de março

Você tem uma festa de carnaval ou quer ir para o bloco com uma maquiagem bem bafo? Pois saiba que, se te falta habilidade, você pode aproveitar um serviço oferecido pela Sephora. As lojas de todo o Brasil contam com um cardápio de looks carnavalescos que você pode escolher e fazer na hora com um profissional, sem nem precisar agendar, até o dia 6 de março.

São quatro opções de looks, que não economizam nos produtos e no glitter! Um deles é assinado pela marca Kat Von D, e conta com delineado geométrico (feito com aquele delineador que resiste até a acidentes de carro!) e pele iluminada. Outro é inspirado no perfume Scandal, de Jean Paul Gaultier, e tem muito, muito, muuuuito glitter!

Os outros dois looks são inspirados em cores: um é todo trabalhado no roxo, e o outro no coral, uma das cores tendência de 2019.

O serviço, que está disponível em todas as lojas Sephora, dura cerca de 30 minutos e custa R$ 99. O valor pode ser totalmente revertido em produtos da loja. Além disso, todo mundo que faz a maquiagem sai de lá com uma pochete exclusiva da marca e um lápis labial da marca Kat Von D.