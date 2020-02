Sephora lança linha de make verde esmeralda em parceria com a Pantone

Foto: Divulgação

2013 é o ano do verde esmeralda. O anúncio foi feito pelo Instituto Pantone, que define o tom como sinônimo de prosperidade e renovação. Tudo o que se espera desse ano. Não demorou muito então para que a tonalidade invadisse a beleza. A Sephora fechou parceria com a empresa e acaba de lançar uma linha completa de make com a tonalidade do momento.

“Posicionada entre o verde e o azul, o esmerada complementa e intensifica qualquer cor de olho. Energize sua beleza – conquiste olhos poderosos.” Essa é a proposta da linha que já começou a ser vendida na loja online da Sephora no exterior.

Foto: Divulgação

Sombras, delineador, lápis de olho e máscara de cílios fazem parte da coleção, cujos preços variam de US$ 17 a US$ 68.

Foto: Divulgação

Mas como não é só de olhos poderosos que se faz um make; esmaltes, gloss e pincéis também entraram para a lista de produtos e prometem imprimir luxo às produções.

Get the look!

Foto: Divulgação

A cor pode ser usada em looks ousados ou discretos. Uma das sugestões da marca de beleza é aplicar a sombra de maneira dramática cobrindo toda a pálpebra móvel, chegando a invadir a sobrancelha. Já nos lábios, vale apostar em batons nude e rosados para criar um equilíbrio harmonioso.

Foto: Divulgação

Para quem gosta de misturar tons, a dica é incluir azul à produção. Já as discretas podem optar por um delineado sutil. Quer reproduzir em casa? Siga o passo a passo ensinado abaixo e coloque o verde para trabalhar!

