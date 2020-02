Scarlett Johansson usa batom preto para a grife de luxo Dolce e Gabbana

Scarlett Johansson e seu batom preto na campanha da D&G

Foto: Divulgação

Uma boa novidade para as mulheres ousadas: se depender da grife de luxo Dolce & Gabbana, o batom preto estará em alta a partir de dezembro de 2010, quando chegar o inverno ao hemisfério norte.

Prova disso é que a musa da marca, a atriz Scarlett Johansson, coloriu os lábios de preto para clicar a nova campanha publicitária da marca – veja na imagem acima o primeiro anúncio.

Se você está tentada a experimentar as bocas marrons, roxas e pretas – que também estão pipocando em muitos videoclipes musicais, como o último de Lady Gaga e Beyoncé -, siga as dicas dadas pelo maquiador Sandro Borges, de São Paulo, para a revista NOVA: “As negras ficam lindas com esses tons; já as clarinhas precisam maneirar na dose. Mas, independentemente da cor da pele, é preciso ter atitude para segurar o look com uma produção à altura”.

Para finalizar o visual, harmonize o rosto com cílios postiços, máscara e uma pitada de iluminador nas pálpebras.