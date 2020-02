Saúde na ponta dos dedos

Suas unhas merecem sua atenção

Foto: Think Stock

Como deixo as unhas fortes?

As unhas são formadas por queratina e outras proteínas e ainda têm uma lubrificação natural. Podem se enfraquecer pela falta de nutrientes ou pelo contato com substâncias químicas agressivas (como detergentes). Por isso a importância de uma alimentação rica em proteínas. Bases fortalecedoras que contenham aminoácidos, queratina e vitaminas também podem ajudar.



Por que elas encravam?

O corte errado normalmente é a causa do problema. Se você deixar os cantinhos afiados, a unha cresce dentro da pele. Aí, pode formar uma ferida, que, por sua vez, pode infeccionar, deixando o local bem dolorido. Cutucar com alicate (em casa ou no salão) pode piorar as coisas. Pode parecer exagero, mas o mais seguro, nesse caso, é ter intervenção médica – geralmente, de um dermato.

Tirar a cutícula faz mal?

Os dermatologistas dizem que o melhor é não retirar a proteção natural das unhas. Tirar toda essa pele abre as portas para fungos e bactérias, que podem causar infecções e, aí sim, enfraquecer as unhas. Se, mesmo assim, você não aguenta ver aquelas pelezinhas nas pontas dos dedos, a solução é empurrar as cutículas com uma espátula e retirar só o excesso, sem cavucar muito.

Trocar muito de esmalte estraga a unha?

Sim, o solvente do esmalte pode ressecar a superfície das unhas e enfraquecê-las. O ideal é fazer a unha uma ou duas vezes por semana no máximo e usar removedores sem acetona. Use hidratantes para unhas e escolha produtos de ação fortalecedora.

Esmalte vermelho deixa a unha amarela?

Sim, especialmente se você não aplicar base. É que os pigmentos dos esmaltes coloridos penetram na unha, que é porosa. O truque para voltar ao tom natural é molhar um algodão em água oxigenada e deixar sobre a unha por 20 minutos. Outra solução é polir a superfície com uma lixa suave. Passe antes um creme nutritivo para suavizar o atrito.

E quando a unha quebra e fica curtinha?

O ideal é não mexer para não machucar a pele (e para que você não sofra ainda mais!). Por isso, resista e evite roer a unha quebrada. Cubra o machucado com um curativo da cor da pele até ela crescer e você conseguir cortar. É só ter paciência!