Roacutan é eficaz contra a acne, mas tem efeitos colaterais

Embalagem de Roacutan

Foto: Divulgação

O Roacutan é há anos um dos medicamentos mais usados por jovens e adultos que sofrem com a acne. O remédio, voltado ao controle da oleosidade e erradicação das espinhas e cravos, tem como base uma substância chamada isotretinoína que, na opinião dos especialistas, ainda é a melhor que existe no mercado farmacêutico para esta finalidade.

As cápsulas de Roacutam diminuem o tamanho das glândulas sebáceas, atacam as bactérias e não deixam que as células da superfície da pele fechem os poros. Logo no primeiro mês, pode haver uma piora da pele. Mas em até seis meses, ela fica lisinha – são raros os casos em que isso não acontece.

Porém, os efeitos colaterais existem e não devem ser ignorados. A pele e os lábios ressecam e descamam, os olhos também ficam secos, assim como a mucosa do nariz. Sem contar que o paciente fica ainda mais sensível ao sol.

Ainda há riscos sérios envolvidos, como a chance de má-formação fetal. Por isso, as pacientes precisam assinar um termo dizendo-se cientes de que não devem engravidar até a conclusão do processo com o Roacutan.

A dosagem também precisa ser muito bem estipulada. “Para acne, a dose é de 40 a 60 mg por dia”, aponta o dermatologista gaúcho Humberto Ponzio, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

“É necessário tomar alguns cuidados durante o tratamento: usar filtro solar, hidratar a pele e não beber”, acrescenta a dermatologista Denise Steiner, da Universidade de São Paulo (USP).

E lembre-se de que existem maneiras mais naturais de combater a acne: “lavar o rosto duas vezes ao dia, alimentar-se corretamente, ingerir pouco açúcar, evitar cosméticos gordurosos e não tomar sol em excesso”, enumera a especialista.

*Com informações da CAPRICHO, VIVA MAIS!, GLOSS, ANAMARIA E NOVA