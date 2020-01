Risqué lança seis novos esmaltes lindinhos em parceria com a Coca-Cola

Loucas por nail art, uni-vos! A Risqué, marca especializada em produtos para unhas do grupo Coty Inc, anunciou nesta segunda (25) e com exclusividade ao MdeMulher, o lançamento da sua mais nova linha de esmaltes, em parceria com a Coca-Cola.

A coleção, batizada de Risqué Coca-Cola Felicidade em Cores, como o nome já indica, celebra a ‘felicidade’, e traz seis novos tons lindinhos e bem democráticos, inspirados pelo universo descontraído e moderno da Coca.

Os nomes das cores, como sempre, são igualmente atrativos, e têm tudo a ver com a proposta de cada nuance. São eles: Vermelho Coca-Cola (um vermelhão bem aberto), Eu Sou Essa Coca-Cola Toda (preto clássico e mais básico), Última Coca-Cola do deserto (um beginho discreto), Abra a Felicidade (um roxo metálico – nosso favorito!), Viva o lado Coca-Cola da vida (cinza metalizado com efeito holográfico) e Fórmula Secreta (um vinho, também metálico e diferentão).

Ah! Os esmaltes são todos hipoalergênicos e têm, ainda, uma embalagem fofíssima, marcada pela tampa com glitter prata e pelo logo da Coca-Cola para acompanhar.

Veja a coleção completa:

Todos os esmaltes da coleção Risqué Coca-Cola Felicidade em Cores já podem ser encontrados nas principais drogarias, perfumarias e supermercados do país, além de estarem disponíveis para compra no e-commerce oficial da marca.

Cada vidrinho tem preço sugerido de R$ 5,10.