Reduza medidas com a ajuda de cremes

Para vencer a gordura localizada não basta apenas cremes, mas também exercícios físicos

Foto: Dreamstime

Perder aquela gordurinha localizada, que tanto incomoda, pode ser um verdadeiro tormento. Porém com o auxílio de cremes e géis redutores a tarefa fica um pouco mais simples. Saiba o que prestar atenção quando for utilizá-los para ficar ainda mais bonita.



Prepare a pele

Duas vezes por semana, use um esfoliante nas regiões onde há acúmulo de gordura. Isso aumenta a absorção e, consequentemente, o efeito dos cremes que aplicar.

O momento certo

Duas vezes por dia, use um creme com que tenha os ativos infalíveis (quadro à direita) na composição. De preferência, faça isso sempre após o banho.

A aplicação

Apenas com as mãos, faça movimentos suaves, de baixo para cima, drenando toda a gordura localizada. Na barriga, prefira movimentos circulares para mandar toda a gordura embora.

O creme/gel ideal

Procure estes ativos na composição do produto – eles diluem bem as gordurinhas

Algas marinhas: eliminam toxinas que dão aquele horrível aspecto de casca de laranja à pele.

Arnica: tem ação antiinflamatória e melhora a circulação sanguínea.

Cafeína: por acelerar o metabolismo, promove a queima de gordura e ameniza celulite.

Gingko biloba: com efeito anti-inflamatório, reduz a celulite que se forma a partir da inflamação do tecido gorduroso.

Vitamina E: provoca vasodilatação, reduzindo o inchaço do corpo.

Você sabia?

Para vencer a gordura localizada:

. Faça exercício;

. Coma pouco carboidrato (arroz, batata, macarrão, biscoito, pão branco) – eles aumentam a insulina, favorecendo o acúmulo de gordura;

. Evite beber durante refeições;

. Ajude seu intestino a funcionar bem;

. Ande e sente com as costas sempre retas, pois má postura dá barriga.

Aliados da beleza

1. Creme preventivo de celulite. Da Schraiber. R$ 22

2. Gel crioterápico Friogel – reduz medidas. Da Novety Cosméticos. R$ 27,50

3. Creme de massagem linha Dermo-Shock – ativa o metabolismo. Da De Sirius. R$ 38,25

4. Gel termoativado com cafeína – firma a pele. Da Vitturia Cosméticos. R$ 35,60

5. Gel bioestimulante com extrato de arnica. Da Vita Derm. R$ 34

6. Gel redutor thermo – evita a celulite. Da Belladonna. R$ 14,90

*Preços pesquisados em janeiro de 2011