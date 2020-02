Quatro tendências de decoração das unhas

Pintar apenas a unha do dedo anelar com uma cor diferente é tendência!

Foto: Reprodução/VIVA! Mais

Parece difícil de acreditar, mas é possível decorar as unhas com motivos elaborados – e lindos! – sem muito trabalho.

Para defender essa teoria, a manicure Katia Girotto, de São Paulo, ensina o passo a passo para você aprender duas produções incríveis: a marmorizada na água e a decorada com jornal. E você ainda confere a moda dupla face, que consiste em pintar as unhas dos dois lados, mas de cores diferentes, e a onda que permite colorir apenas uma unha de cada mão com um esmalte diferente das demais. Você vai arrasar!

Uma estranha no ninho

A moda pegou: pintar apenas a unha do dedo anelar com uma cor diferente. E não existe regra de combinação de tons. Se quiser, aposte num dedo só repleto de glitter! As mais ousadas amam a combinação rosa e azul. Já a versão nude fica um luxo em qualquer tom.

Marmorizadas na água

Parece mágica: algumas gotas de esmalte na água são suficientes para uma decoração incrível

Material:

· Pote de plástico

· Água

· Esmalte branco opaco

· Esmalte rosa

· Palito de madeira para cutícula

Foto: Reprodução/VIVA! Mais

1. Prepare as unhas: tire as cutículas, lixe-as e esmalte-as com branco opaco.

2. Pingue uma gota de esmalte branco, depois rosa e branco novamente.

Foto: Reprodução/VIVA! Mais

3. Continue alternando as gotas de esmalte sempre no centro do pote.

4. Faça diversos círculos. Quanto mais esferas, mais colorido o desenho.

Foto: Reprodução/VIVA! Mais

5. Com um palito, desenhe uma flor bem no centro do pote com água.

6. Mergulhe as pontas dos dedos até cobrir toda a unha.

Foto: Reprodução/VIVA! Mais

7. O esmalte se fixará à unha. Depois, basta limpar o contorno com acetona.

Decoradas com jornal

O jornal de ontem vira a unha decorada de hoje! Aprenda como em três passos bem simples

Material:

· Algodão

· Pedaço de jornal cortado em fita

· Álcool

· Extrabrilho

Foto: Reprodução/VIVA! Mais

1. Esmalte as unhas com a cor que desejar e deixe secar. Umedeça um pedaço de algodão com álcool.

2. Coloque o algodão sobre um pedaço de jornal. Com cuidado, posicione-o em cima da unha.

Foto: Reprodução/VIVA! Mais

3. Pressione o algodão por alguns minutos até que a tinta do jornal se fixe à unha. Finalize com extrabrilho.

Foto: Reprodução/VIVA! Mais

Dupla face

O sucesso dos caríssimos sapatos do designer francês Christian Louboutin – cuja marca registrada é a sola vermelha – inspiraram a pintura de uma cor na frente e vermelho na parte interna. Gosta de soltar a criatividade? Então, combine os tons que preferir! Para fazer bonito, trate de deixar as unhas bem compridas. Assim, o efeito dupla face vai brilhar!