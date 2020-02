Protetor solar ideal para seu tipo de pele

As branquinhas precisam ter ainda mais cuidado na praia!

Foto: Dreamstime

Errar em escolher o protetor solar pode resultar em oleosidade, vermelhidão, coceira e até acne. Aprenda qual produto é perfeito para você:

Tipo de peles

Normal

Vá de spray, mais resistente ao contato com a água e o suor.

Oleosa

Sem álcool e gordura, o gel é absorvido rapidamente e não obstruem os poros ou deixam a pele brilhando.

Seca

Use creme, que já possui hidratante.

Sensível

Escolha o gel-creme, que possui óleos leves.

Desidratada

Prefira a loção. Ela combina óleo e água na composição.

Cor da pele

A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso diário do protetor com fator mínimo de proteção 30 para todas as pessoas, tanto de pele clara quanto escura. Porém, se você é bem branquinha, pode investir em um bloqueio solar com número ainda maior.

Branca

Se você não se bronzeia com muita facilidade, prefira um protetor solar com fator de proteção 50.

Morena ou negra

Para você que já costuma ter uma boa tolerância ao sol, aposte no fator de proteção 30.

Não se esqueça!

. Aplique o produto 30 minutos antes de se expor ao sol e repita a aplicação a cada duas horas ou ao sair da água.

. Use e abuse de bonés, chapéus, óculos de sol e protetores labiais.