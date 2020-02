Produza um make de inverno com sombra e batom poderosos

As maquiagens com cores fortes são tendência no inverno de 2011, segundo os lançamentos atuais do mercado e também dos makes observados nas passarelas nacionais e internacionais do mundo fashion.

Mas destacar olhos e boca com cores impactantes exige uma personalidade forte. O visual é ideal para a balada. Confira duas sugestões de makes com produtos para arrasar na pista de dança:



Make do backstage do estilista André Lima no inverno 2011

Foto: Reprodução/MANEQUIM



A maquiagem de inverno apresentada pelo estilista André Lima na edição de inverno 2011 do SPFW é para quem quer destacar olhos e bocas.

O mix de produtos para recriar o visual tem iluminador Belighful (R$ 99), da fabricante MAC; duo de sombras 40 Lasting Lilac (R$ 21,90), da Maybelline; batom Cool Bliss 7 vermelho (R$ 17), da Avon; máscara (R$ 49,90), da Natura Una; e lápis Eyebrow Pencil (R$ 39), da NTX.



Make de inverno 2011 da estilista Juliana Jabour

Foto: Reprodução/MANEQUIM



Destacar a boca é outra tendência da maquiagem de inverno. Lábios em tom vinho são uma ótima aposta para eventos à noite – veja um exemplo de make na imagem acima, apresentado na passarela da estilista Juliana Jabour.

Faça com que a cor dure por mais tempo ao aplicar o batom com a ajuda de um pincel. O mix de produtos para recriar a beleza da passarela deve ter blush Minerals Iluminador Opa (R$ 47,77), da Biomarine; batom vinho (R$ 8,20), da Verídica It; e sombra laranja Rainbow Opaco (R$ 18), da Contém 1g.