Pés e mãos macios no verão

Cuide dos pés e mãos no verão

Foto: Getty Images

Com menos glândulas sebáceas que o restante do corpo, eles sofrem muito com o ressecamento. Mas mantendo os cuidados certos dá para exibi-los lisinhos e macios

Terapia cremosa

Deixe um creme hidratante para as mãos na mesa do trabalho, no porta- luvas do carro, em casa… Aplique-o sempre que lavá-las. Quanto aos pés, não é porque eles estão quentinhos nas meias durante o inverno que devem ser negligenciados. Após o banho, antes de dormir, besunte-os com hidratante específico e calce meias de algodão para o calor ajudar na penetração dos ativos.

Fino trato

Para acabar com o efeito craquelado, afine mãos e pés, uma vez por semana, com esfoliante e, em seguida, aplique máscara nutritiva. Você pode utilizar a receita da máscara corporal de caroteno, mas antes da aplicação, massageie na pele algumas gotas de óleo de gergelim. Lave com água após 15 minutos.