 Perfumes: descubra qual é o aroma perfeito para você 

Foto: Getty Images

Os segredos da melhor escolha



Antes de mais nada, saiba que existem…

· Notas de saída: são as fragrâncias liberadas assim que você aplica o perfume. Duram até 15 minutos e são responsáveis pela primeira impressão da fragrância.

· Notas de corpo: duram cerca de 40 minutos e são liberadas a partir do aquecimento da pele. Elas marcam a personalidade do perfume.

· Notas de fundo: fixam a fragrância na pele e trazem o aroma final que o perfume terá no seu corpo. “A duração varia de acordo com a composição do produto”, indica Renata Piccinin, gerente de marketing da Planet Cosmetics.

Sua intenção

Com uma simples fragrância você consegue passar a impressão que quiser. “Para entrevistas de emprego, aposte nos florais suaves ou cítricos”, ensina Renata Ashcar, autora de Guia de Perfumes (Ed. Duetto Editorial, R$ 13,50). “Para conquistar alguém, prefira ingredientes orientais, especiarias, musk ou âmbar”, ensina.

Posso cheirar?

Teste os perfumes nas tiras de papel que há nas lojas. Separe três fragrâncias para aplicar na pele. “Atenção: evite fazer esse teste após comer algo pesado ou condimentado – o aroma pode ficar diferente”, alerta Renata.

Calma, espere…

Após o teste na pele, aguarde duas horas para conhecer bem o perfume. “Há fragrâncias liberadas na aplicação e outras que só surgem depois”, diz Adelino Nakano, vice-presidente técnico Associação Brasileira de Cosmetologia. Ou seja, você pode adorar o aroma no início, mas não curtir a fragrância final. Tudo depende de como o perfume se modifica no seu corpo…

“Case” fragrâncias

Hidratante, creme para pentear, leave-in, condicionador, desodorante… São tantos produtos para usar no mesmo dia que você pode criar uma confusão de aromas! Para evitar essa situação, escolha cosméticos com o mesmo tipo de fragrância. São elas: cítrica, floral, frutada ou amadeirada.

Onde aplicar?

· Para Renata Ashcar, a fragrância dura nas regiões do corpo onde há pulsação maior: umbigo, nuca, braço e atrás dos joelhos.

· Se quiser que o aroma exale mais não se esqueça de nuca, dobras do joelho, pescoço, centro dos seios e dobras dos cotovelos. “A circulação dessas áreas favorece a liberação do aroma”, diz Renata Piccinin.

· Não se esqueça dos pulsos! “Com a movimentação da pessoa, a fragrância se espalha no ar”, diz Adelino.

· Dica: borrifar o perfume no ar e passar por baixo da névoa distribui melhor o aroma.

Produtos

1. Glamour Rock by Adriana Restum: combina notas frutais com flores, sândalo e baunilha. Da Planet Girls. R$ 99,90

2. Acqua Frascor das Folhas: sua principal característica é o aroma fresco. Da O Boticário. R$ 42,90

3. Colônia Feminina Maria Manhã de Poesia:aroma de lavanda, mandarina, flores e âmbar. Da Jequiti. R$ 64,80

4. Amor América: sensual, traz notas de pimenta-rosa e baunilha. Da Natura. R$ 79,90

5. Feminino No Floral. Da Lumi Cosméticos. R$ 49,50

6. Colônia Feminina Diva Lazuli: cítricos, flores e frutas vermelhas com baunilha. Da Jequiti. R$ 54,80

*Preços pesquisados em janeiro de 2011