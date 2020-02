Perdi meu culote com a minilipo feita em casa!

Três meses depois perdi dois centímetros

de medida. Meu culote? Desapareceu!

Foto: Bob Paulino

Todos os dias reservo um tempo para praticar exercícios físicos. Mesmo assim, passei a vida inteira com um incômodo: meu culote. Ele sempre me perturbou. Era horrível.

Há mais ou menos um ano, aprendi a fazer a automassagem redutora e a drenagem linfática. Eu faço em mim mesma, as duas ao mesmo tempo. Minha fisioterapeuta indicou um produtinho mágico, próprio para usar nesse tratamento.

Três meses depois, o que parecia impossível aconteceu: perdi cerca de dois centímetros de medida. Meu culote? Desapareceu! Passo o mesmo gel redutor para fazer esteira. Ele estimula a

queima de calorias. A pele arde muito, mas é até bom. Parece que percebo a gordura se movendo. Você também pode diminuir medidas.

Cinturinha de pilão

A automassagem redutora não queima calorias. Ela aumenta o metabolismo local por meio de movimentos fortes e contínuos. A gordura se movimenta, daí a modelagem do corpo e a redução de medidas. ”É ideal pra afinar a cintura, diminuir o culote ou acabar com o desconforto de quando as partes internas das coxas raspam uma na outra”, explica a fisioterapeuta e coordenadora do Spa Equilíbrio (SP) Karina Alves.

Os cremes são fundamentais. ”Eles estimulam a diluição das gorduras”, diz a especialista. E não se assuste: a pele fica bem vermelha mesmo. Isto acontece por causa do produto e da força dos movimentos. A massagem pode ser feita em qualquer parte do corpo.

Xô celulite!

Pense no principal ralo da sua casa. Agora lembre-se do caos que acontece quando ele entope. Pois então: a mesma coisa ocorre com seu corpo ao reter líquidos. ”Os efeitos são muitos, dentre eles inchaço e as temidas celulites”, explica Karina.

Quem exerce o papel do ralo no organismo é o sistema linfático. Dentre outros lugares, os gânglios linfáticos localizam-se na parte do baixo abdômen e nas virilhas. A drenagem estimula o funcionamento desses ”ralos”. Já a massagem empurra o líquido parado para os gânglios. ”Junto também vão as toxinas que causam a celulite”, diz a fisioterapeuta.

Os movimentos são leves e devem ser direcionados para a virilha (se feitos nas coxas) ou para o final do abdômen (quando na barriga).