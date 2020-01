Pelo combate à violência contra a mulher, produtos Avon terão ‘Ligue 180’

A Avon, marca de cosméticos que possui um importante papel na luta pelos direitos das mulheres, acaba de divulgar mais uma de suas iniciativas, dessa vez atuando no combate à violência de gênero.

Leia Mais: 7 apps que ajudam demais no combate à violência contra a mulher no Brasil

Em parceria com o Instituto Avon, a proposta foi apresentada para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos na última segunda-feira (08), e aprovada logo em seguida.

Dessa forma, muito em breve as embalagens de produtos Avon contarão com o “Ligue 180”, canal criado desde 2005 para atender mulheres em situação de violência 24 horas por dia, sete dias por semana.

O serviço é gratuito e permite anonimato a quem deseja denunciar casos de agressão e violência, dos mais diferentes tipos. Além disso, o número, que também pode ser acionado pelo aplicativo “Proteja Brasil”, serve para compartilhar informações sobre direitos da mulher, amparo legal e a rede de atendimento e acolhimento, encaminhar as vítimas aos órgãos responsáveis e realizar serviços de monitoramento.

Veja também





“O objetivo da Avon e do Instituto Avon, com essa parceria, é ampliar a divulgação do canal 180 para que ele chegue a mulheres de todo Brasil por meio do nosso portfólio de Produtos e de nossas milhares de revendedoras que atuam em todos os municípios do país”, falou Ana Costa, Vice-Presidente Jurídica e de Relações Governamentais da Avon Brasil, em comunicado divulgado à imprensa nesta quarta-feira (11).

Para que a medida seja efetivada, basta apenas que a decisão seja formalizada pelo Ministério, o que está previsto para acontecer nos próximos dias.