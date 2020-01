Pele sensível: dicas e produtos ideais para você usar

Pele sensível merece atenção extra

Foto: Roberto Moreyra

Escolha os produtos certos

Experimentar um novo produto de beleza ou de higiene pode provocar em quem sofre de sensibilidade na pele. E essas reações não acontecem só com quem tem pele seca. Pessoas com pele normal, mista ou oleosa também podem apresentar intolerância a alguns cosméticos. Se você sofre com o problema, precisa encontrar o produto certo para seu tipo de pele. “Quem tem pele sensível deve ter cuidado extra com o uso de sabonetes alcalinos, loções que contenham álcool, cremes com ácidos, perfumados e com muita pigmentação. Na hora de usar o protetor solar, prefira os físicos, formulados com zinco e titânio, que formam uma barreira sobre a pele. Para a maquiagem, os cosméticos em pó são as melhores escolhas, pois causam menos irritação na pele. Nos olhos, evite os produtos à prova d’água, pois são produzidos com muita química. E fique atenta aos esmaltes, eles podem ser a causa de alergias, pois possuem tolueno, e temos o hábito de levar bastante as mãos ao rosto”, diz.

Como procurar?

As embalagens dos produtos também costumam indicar quando eles contêm substâncias mais neutras e naturais, que causam menos reações na pele. Normalmente você encontra nelas termos como: “recomendado para peles sensíveis”, “hipoalergênicos (livres de conservantes)” ou “testados contra alergia”.

Dica de estrela

A atriz Carol Castro, 30 anos, tem a pele sensível e por isso ela se acostumou a levar sempre consigo os próprios produtos de limpeza para o rosto. “Levo sempre comigo na bolsa um gel de limpeza para o rosto e um produto demaquilante para os olhos. Como tenho pele sensível, só uso produtos antialérgicos”, revela a atriz.

Foto: divulgação

Produtos:

1. Toleriane Dermo-Nettoyant, La Roche-Posay, R$ 56,90*. Não necessita enxágue, sem perfume e conservantes, .

2. Esmalte (Vermelho Intenso), Alta Moda é…, R$ 7*. A fórmula não possui Formaldeído, Tolueno e DBP.

3. Base bareMinerals Original SPF 15 Foundation, bareMinerals, R$ 123*. Formulada sem óleos, conservantes, parabeno, fragrância e talco.

4. Loção Micelar Demaquilante Eau Thermale, Avène, R$ 57,90* – Limpa, hidrata e acalma a pele.





*preços pesquisados em junho / 2014