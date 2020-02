Pele oleosa precisa de cuidado especial

Você tem pele oleosa? Dê uma olhada

nas dicas e fique linda!

Foto: Getty Images

Limpar

. Lave o rosto duas vezes ao dia (de manhã e à noite), com água fria, para não estimular a produção de sebo.

. Use sabonetes neutros ou ricos em ácido salicílico. Eles ajudam na esfoliação e dão à pele um aspecto saudável.

. Enxugue o rosto sem esfregar a toalha, para evitar irritações. Dê apenas leves batidinhas, com carinho.

Tonificar

. Os tônicos sem álcool fecham os poros, equilibram a oleosidade e refrescam a pele.

Hidratar

. Prefira hidratantes em gel ou loção, sem óleo na fórmula. Produtos com ácidos na composição podem ser indicados por um dermatologista para ajudar no controle da oleosidade. A maioria deles é usada à noite.

Proteger

. Use protetor solar em gel, que não engordura a pele.

Acerte nos produtos

Tônico

Prefira: Tônicos que limpem e hidratem.

Evite: Aplicar hidratantes que deixam a pele oleosa.

Base

Prefira: Bases líquidas que sejam oil-free (sem óleo).

Evite: As cremosas que têm mais óleo na composição.

Corretivo

“Escolha um do tom de sua pele que cubra as imperfeições discretamente”, ensina o maquiador Erick Santos.

Prefira: O corretivo líquido, que é menos oleoso e fácil de aplicar sobre a cicatriz.

Evite: O cremoso, que tem óleo e é mais difícil de aplicar.

Blush

Prefira: O blush marrom, que esconde as imperfeições.

Evite: Os de tom vermelho ou rosa, que destacam as cicatrizes.

Pó compacto

Prefira: Os sem óleo, que tiram o brilho da pele.

Evite: Os que deixam um aspecto brilhante.