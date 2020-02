Pele limpa e hidratada para o verão

Prepare a sua pele para receber o sol

Foto: Getty Images

Limpeza

A esfoliação é fundamental: ativa a circulação e elimina as células mortas, fazendo com que os raios de sol penetrem de maneira uniforme. Procure produtos com microesferas ou grãos naturais. Ou faça esta receita:

Esfoliante de aveia e mel

Ingredientes

2 colheres (sopa) de aveia

2 colheres (sopa) de mel

1 colher (sopa) de fubá

1/2 xícara (chá) de água mineral

Modo de preparo

Num recipiente, misture tudo até obter uma pasta. Deixe descansar por três minutos. aplique em todo o corpo com movimentos circulares, dos pés em direção ao tronco, focando nas áreas mais ressecadas. No fim, tome uma ducha para retirar o creme.

Hidratação

Como os raios solares eliminam a água do corpo, a hidratação torna-se ainda mais essencial no verão. Opte por cremes já prontos que contenham ureia, coco ou óleo de amêndoas. Também vale fazer, em casa, o creme a seguir:

Máscara hidratante

Ingredientes

– 7 morangos

– 1 clara de ovo

Modo de preparo

Misture os ingredientes num recipiente. Depois, aplique a pasta no corpo, deixe agir por 10 ou 15 minutos e enxágue. Para ajudar na hidratação, beba dois litros de água por dia.

Mais receitas caseiras

Sabonete para acne nas costas

Ingredientes

– 250 ml de sabonete líquido

– 3 colheres (sopa) de argila em pó (comprada em lojas de produtos naturais)

– 1 colher (sopa) de própolis (comprado em farmácias; sua ação cicatrizante suaviza espinhas).

Modo de preparo

Misture os ingredientes e passe nas costas durante o banho.

Esfoliante facial para cravos

Ingredientes

– 3 colheres (sopa) de mel

– 1 colher (sopa) de própolis

Modo de preparo

Amoleça o mel em banho-maria. Misture ao própolis e passe no rosto. Deixe três minutos e enxágue. Faça duas vezes por semana.