Peeling facial: descubra para quem é indicado e quais cuidados tomar

Foto: Dreamstime

Os peelings faciais são indicados para quem quer dar um jeito na acne inflamada ou renovar a pele para aparecer linda naquela ocasião especial. É verdade que gente jovem não precisa muito de peeling não. E se for fazer é melhor consultar um dermatologista, que dará a solução correta para cada caso.

São duas as indicações para pessoas de 20 a 30 anos: os químicos à base de ácidos – salicílico, glicólico ou retinoico – ou os mecânicos, feitos manualmente com micropartículas de sílica, que lixam o rosto suavemente.

Todos têm de ser aplicados em consultório médico e fazem a pele descamar, deixando surgir por baixo uma cara nova. O resultado é mais luminosidade e firmeza. Os peelings superficiais provocam menos descamação que os fortes – do jeitinho que você precisa.

Alerta!

Cuidado com peelings caseiros, comprados em farmácia, que podem dar reação exacerbada, como alergias em peles sensíveis.

Nada de sol

Os dermatologistas aconselham que se faça o tratamento durante o inverno, quando o sol está mais fraco. Mas mesmo durante o frio é imprescindível o uso de filtro solar diariamente. Sem ele, as chances de a pele ficar manchada após o peeling aumentam, porque ela fica supersensível, que nem pele de bebê.

Se for usar make durante a descamação, prefira os produtos hipoalergênicos. Ao removê-los, use óleo de amêndoas (pois a pele tende a ficar seca) e depois enxague com bastante água.