Patrícia Poeta revela seus rituais de beleza na CLAUDIA

Patrícia Poeta é capa da edição de janeiro de 2011 da revista CLAUDIA

Foto: Reprodução/CLAUDIA

Patrícia Poeta virou um ícone de moda e beleza para as brasileiras depois que assumiu a apresentação do “Fantástico”, da Globo. Seus figurinos seguem firmes entre os mais procurados da Central de Atendimento ao Telespectador (Cat), da emissora.

Sempre deslumbrante, a jornalista revela parte do seu ritual de beleza à revista CLAUDIA, da qual é capa da edição de janeiro. “Tem coisas que faço em função da profissão. Hidrato o cabelo porque uso secador todos os dias. Tenho um cabeleireiro que vai em casa”, conta.

Quando se mudou para o Rio de Janeiro, revela, sua pele ficou mais oleosa e, por isso, usa produtos manipulados no rosto. “Faço drenagem para aliviar a tensão e RPG. Nunca usei Botox. Não pinto o cabelo”, enumera.

Ao morar em Nova York, acabou engordando cerca de 10 quilos, que perdeu com dieta. Hoje, Patrícia Poeta pesa 60 quilos espalhados 1,72 metro de altura.

“Faço musculação com um personal e exercícios aeróbicos. Caminho no calçadão quando quero pensar ou o dia está lindo. Também como de tudo e, boa gaúcha que sou, adoro carne. Brigadeiro me faz sair do sério. Às vezes, levo alguns para a emissora, onde também tenho meus cúmplices”, confessa.

A revista CLAUDIA de janeiro de 2011 também traz ótimas dicas de maquiagem para o verão

Foto: Reprodução/CLAUDIA

Make

Nada de cara lavada! Não é porque você está com os pés na areia que precisa deixar o make de lado. O maquiador Kiko de Lima, de São Paulo, revela na CLAUDIA os produtos que não derretem no calor, em dois looks fresquíssimos que duram por muito tempo.

