Passo a passo de make: Fernando Torquatto ensina a fazer uma pele perfeita

Adriana Birolli surgiu em “Fina Estampa” com uma pele impecável

Foto: Divulgação Rede Globo

A novela “Fina Estampa” acabou de começar e já deu para notar o rosto perfeito da atriz Adriana Birolli, que interpreta Patrícia. Mas não pense que ela aparece na telinha de cara lavada. Para exibir uma pele uniforme, é preciso lançar mão da maquiagem e de alguns segredinhos.

Por isso, o maquiador Fernando Torquatto, queridinho de várias globais, resolveu revelar os principais truques para você também conquistar esse look impecável. Limpe bem o rosto e siga o passo a passo.

Passo a passo

Ilustração: Luda Lima

1. Para deixar a pele com uma aparência saudável, aplique um primer com a ponta dos dedos, fazendo movimentos ascendentes, como se estivesse espalhando um hidratante.

2. Passe uma base líquida em todo o rosto com um pincel específico – o acessório garante um acabamento uniforme. Dê preferência a uma base de alta definição, a mesma usada pelas atrizes de TV. Ela dá transparência e luminosidade.

Ilustração: Luda Lima

3. Aplique um corretivo na área dos olhos, distribuindo o produto com os dedos. Mesmo quem não tem olheiras deve usar o truque para iluminar a área. Use-o também para cobrir espinhas, manchas…

4. Escolha um blush pêssego ou rosado e passe-o, com pincel, das maçãs do rosto em direção às têmporas. Os produtos com brilho dão uma bonita aparência de frescor.

Dicas de mestre

· O pó deve ser usado somente para retocar a pele ao longo do dia. Saque a esponjinha sempre que surgir um brilho indesejado.

· Para escolher a tonalidade certa de base para a sua pele, experimente o produto na testa, que é o ponto mais plano do rosto. Na dúvida entre dois tons, opte pelo mais claro.

· Aposte também em base ou pó que imitem o tom bronzeado do sol. Nesse caso, você precisa de um segundo corretivo e blush para usar.

· Retire o make com um demaquilante, depois enxágue bem o rosto e, por último, aplique um hidratante específico para a área. Nunca durma maquiada!

Produtos recomendados pela redação

Foto: Divulgação

1. MD Multi-Definition Base, Contém 1g, R$ 118*

2. Primer Make B., O Boticário, R$ 59,90*

3. Corretivo líquido 4 em 1 Make B., O Boticário, R$ 32,90*

4. Pincel para base Foundation n.190, M.A.C, R$ 161*

5. Pincel para blush, Avon, R$ 19*

6. Natura Una Pincel para pó, Natura, R$ 45*

7. Natura Una Blush Iluminador, Natura, R$ 52*

*Preços sugeridos em julho/2010