Passo a passo: aprenda a aplicar o batom vinho, mania entre as famosas

Emma Stone, Rooney Mara e Kate Bosworth são fãs do batom vinho

Chique, moderno e sensualíssimo, o batom vinho está fazendo o maior sucesso entre as famosas. A tendência, que já apareceu nas novelas, está em primeiro lugar na lista dos produtos mais pedidos na Central de Atendimento da Globo. Quer copiar a boca da estação? Siga os conselhos do maquiador Ton Reis, do salão Fashion Clinic (RJ), um dos queridinhos das celebridades: “A cor vinho combina com todas as tonalidades de pele e cabelo. Mas por chamar a atenção, faça um teste antes de sair. Se gostar do que vê no espelho, pode apostar, sem medo!”. Acompanhe o passo a passo e prepare-se para atrair os olhares.

Passo a passo

Ilustrações: Reprodução MÁXIMA

1. Use um lápis de contorno de boca – na cor do batom, um tom mais claro ou nude.

2. Cubra a linha a lápis com o batom vinho. Em seguida, preencha os lábios.

Ilustrações: Reprodução MÁXIMA

3. Com a ajuda de um papel absorvente, tire o excesso do produto. Depois, espalhe pó facial sobre a boca.

4. Reaplique uma nova camada de batom.

Linda 24 horas

Dia: Para um visual clean, use apenas batom vinho e rímel nos olhos. Um rabo de cavalo bonito finaliza o look.

Noite: Aplique sombra cintilante suave nas pálpebras e, para um olhar marcante, passe delineador preto rente aos cílios superiores e rímel. Fica lindo de morrer!

Sugestão de produtos

1. Soul Batom, cor Ruby, Eudora, R$ 10,50*

2. Batom Cuba, Duda Molinos, R$ 30*

3. Ideal Shade Pó Compacto Facial, marrom-claro, Avon, R$ 29*

4. Make B. Lápis Retrátil para Lábios, cor de boca, O Boticário, R$ 29,99*

5. Batom vermelho I, Natura UNA, R$ 34,50*

*Preços pesquisados em agosto/2012