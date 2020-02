Paola Oliveira: a rotina de beleza da atriz

Paola Oliveira não vive sem o blush, mesmo durante o dia a dia

Foto: AgNews

Bloqueador solar diariamente

Depois que se mudou para o Rio de Janeiro, Paola passou a se preocupar mais com a pele, por causa da forte insolação da cidade. Bastou uma visita ao dermatologista para ela adotar uma nova postura: o uso de bloqueador todos os dias. “Sou cheia de sardinhas. Elas não vão sair, mas minha médica me fez entender que os sinais podem piorar se eu não me cuidar. Então, ando sempre com o meu protetor solar, FPS 60, na bolsa e passo no rosto, no colo e nas mãos”, comenta.

Autobronzeador para ocasiões especiais

Quando tem um evento importante, a atriz prefere usar cremes autobronzeadores, para ficar com aquele tom de pele de dar inveja.

Make básico

No dia a dia, ela usa máscara de cílios, blush rosado nas maçãs do rosto e aplica corretivo nas olheiras. “Como uso muita maquiagem no trabalho, quando estou de folga deixo a pele respirar. Passo o suficiente para realçar os olhos, que adoro, e um blush para dar o ar de saúde”, conta.

Hidratação no cabelo

Para amenizar o desgaste de tantas mudanças de visual exigidas por seus personagens, Paola visita o salão de cabeleireiro pelo menos uma vez por mês e faz um tratamento de choque para manter a saúde dos fios. No Rio de Janeiro ela frequenta o Fashion Clinic, de Tiago Parente, e em São Paulo, o MG Hair Design, de Marco Antonio de Biaggi.

Drenagem linfática

A atriz relaxa e mantém ativa a circulação com sessões regulares da boa e velha massagem que reduz retenção de líquidos e melhora o funcionamento do organismo.