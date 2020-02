Os truques de maquiagem de Carnaval das estrelas

Claudia Leitte finaliza o blush antes de subir ao palco para cantar em Salvador

Foto: Gustavo Scatena/CONTIGO!

O Carnaval está próximo e as famosas já estão se preparando para tomar conta dos sambódromos do Rio de Janeiro e de São Paulo – leia mais: Famosas revelam como cuidam do corpo ao se preparar para a folia.

Mas não é apenas o corpo que precisa estar pronto para a festa. A maquiagem é um item fundamental para compor o visual de Carnaval em grande estilo. Confira abaixo as dicas de quatro estrelas que têm muito samba no pé e conheça seus rituais de beleza:

“Na maquiagem, busco sempre uma marca confiável. Como não uso pó compacto, basta uma boa base, um lápis e rímel à prova d’água, batom, blush e sombra com boa fixação”, enumera a cantora Claudia Leitte.

“Depois, é claro, um bom demaquilante para remover tudo isso. O segredo da pele é nunca dormir de maquiagem”, ensina.



Cris Vianna tem suas marcas preferidas para o make da pele negra

Foto: Moskow/CONTIGO!

Cris Vianna já tem suas marcas preferidas de maquiagem: “Guerlain, Kryolan e M.A.C. têm as melhores opções de cor para a pele negra. Adoro pó e rímel! Nos lábios, gosto de esfoliar e passo um creme de cuidado intensivo, para hidratar”, revela.

Ellen Roche não dispensa o spray com glitter

Foto: Marcos Ribolli/CONTIGO!

Já Ellen Roche adora brilhar e conta que, no seu make de Carnaval, jamais pode faltar o glitter em spray. “Ele dá um brilho bonito e sem exagero”, garante. “No dia do desfile, passo óleo de amêndoas para deixar a pele com cara de hidratada. Também faço uma esfoliação leve no corpo, com uma misturinha de mel, água e açúcar antes do banho.”



Scheila Carvalho aposta nos cosméticos à prova d’água

Foto:Edu Lopes/CONTIGO!

Por fim, Scheila Carvalho entrega que faz questão de usar cosméticos à prova d’água. “Antes de começar a se pintar é legal fazer uma compressa com gelo, por uns dez minutos. Isso fecha os poros e ajuda a segurar a maquiagem por mais tempo”, diz.

“E não dá pra carregar muito, nem usar uma base muito oleosa, senão ela acaba escorrendo com o suor. Pó facial dá pra usar, mas bem pouco, para não pesar”, alerta.