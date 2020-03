Os olhos nada básicos são apostas de grifes na Paris Fashion Week 2020

Se pudéssemos identificar as belezas dos desfiles de Outono 2020 da Paris Fashion Week, que termina hoje, 3, com um dos movimentos artísticos do século 20, o Expressionismo seria um dos mais assertivos. Afinal, maquiadores assinaram maquiagens com traços marcantes e cores fortes, características presentes nas obras de pintores do movimento, como Anita Malfatti e Cândido Portinari.

No rosto, os olhos foram os grandes destaques do visual nas produções. Delineados em lugares não-comuns, aplicações de pedrarias e tons neons foram as apostas dos makeup artists. Separamos 5 maquiagens de grifes que ousaram nesse aspecto na PFW. Aproveite as inspirações, que podem ser alteradas para adequar-se aos seu estilo, na hora da produção!

Valentino

No desfile outono 2020, a grife italiana apostou no olho preto, porém em uma nada tradicional. A maquiadora Pat McGrath projetou nas modelos delineados gráficos, com traços espessos e aplicações de pedras, principalmente nas extremidades. Em algumas, a sombra prata foi usada, somando um efeito glam à composição sensual. – –

Maison Margiela

No lugar das telas, pálpebras. McGrath, makeup artist, responsável pelo desfile da Margiela levou para a passarela olhares contornados por arte. Pouco abaixo das sobrancelhas, o delineado grosso ganhou destaque na maquiagem em meio à pele neutra, apenas com base e lábios sem batom. Outro ponto de atenção foi o tom das cores: vibrantes, dialogando com o colorido das peças.

–

–

Dries van Noten

Assim como os anos 80, inspiração para o desfile, básico é uma característica que passou longe da coleção de outono 2020 da Dries Van Noten. Além dos cabelos, assinados por Sam McKnight, coloridos por tintas em tons de neon, como fúcsia e amarelo brilhante. a maquiadora Inge Grognard também levou cor para os olhos das modelos. As sombras brilhantes foram esfumadas na parte inferior e superior dos olhos, sendo que em cada uma recebeu uma cor diferente da outra.

–

Giambattista Valli

Se alguém tinha receio com a adição de joias na maquiagem, a dúvida foi sanada com o resultado do desfile da Giambattista Valli. A makeup artist Isamaya Ffrench escolheu um delineado brilhante ao substituir a tinta por cristais Swarovski. Para contrastar, o resto da produção foi acompanhado por uma pele aveludada, lábios levemente iluminados e blush na medida.

–

Leia mais: