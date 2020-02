Os esmaltes ideais para cada estilo

Existe uma cor ideal de esmalte para o seu estilo. Confira!

Foto: Shutterstock / Priscila Prade

Que os esmaltes coloridos chegaram para ficar não dá para negar. O segredo está então em saber usar as diversas cores que surgem constantemente no mercado. Um dos truques é combiná-lo com o seu estilo ou então com o seu estado de espírito do dia, seja ele romântico, sensual, fashion, retrô ou chique. Veja as sugestões da manicure das famosas Carmen Luiz, do salão MG Hair Design (SP) e descubra as cores que mais combinam com você.

Chique

Foto: Priscila Prade

Seu temperamento está mais forte do que nunca e você anda apostando nas melhores coisas da vida? Saia apontando tudo por aí com as garras esmaltadas de verde-militar, cinza, marrom e tom de pele – eles garantem muita sofisticação. Faça par com as roupas de alfaiataria, ou seja, os terninhos de calça e paletó, e as peças off white (tendência chique do branco).

1. Babado Forte Color Trend, Avon, R$ 2,70*

2. New Taupe, Datelli Glam!, R$ 9,90*

3. Efeito Cinderela, Big Universo, R$ 2,50*

4. Verde Militar, Impala SPFW, R$ 3,90*

Romântica

Foto: Priscila Prade

Para quem é mais feminina, adepta de estampas florais, tecidos finos, rendas e adora um estilo lady like, pintar as unhas de rosa é uma ótima escolha. “As nuances claras e levemente metálicas são ideais”, diz a manicure das famosas, Carmen Luiz.

1. Beijo Roubado, Colorama, R$ 2,15*

2. Lua de Mel, Ana Hickmann, R$ 12,70*

3. Beijo Doce Cintilante Crash, Top beauty, R$ 5,50*

4. Candy Pink 129, Mavala, R$ 26*

Sensual

Foto: Priscila Prade

Você tem um estilo mais exótico, independente, segura de si… poderoso! Deixe então a sua marca sedutora em tons de roxo, a grande novidade do inverno. A moda da transparência e da estampa étnica nas roupas é perfeita para valorizar esse seu momento.

1. Blum Seduction 917, Revlon, R$ 19,97*

2. Ceramic Nail Lacquer 130, Artdeco, R$ 45,70*

3. Psico Isabeli Fontana, Risqué, R$ 2,75*

4. Flagra Color Trend, Avon, R$ 2,70*

Retrô

Foto: Priscila Prade

Se você adora um clássico, como as calças de cintura alta, os cintos (agora é a vez dos fininhos, ok?), os vestidos tubinho e o preto, vai aderir muito bem aos esmaltes vinho e avermelhados, aos rosas envelhecidos e aos nudes mais escuros da temporada.

1. Fernanda, Rivka, R$ 2,50*

2. Rust, Datelli Glam!, R$ 9,90*

3. Doce Loucura, Colorama, R$ 2,15*

4. Paixão Cremoso, Top beauty, R$ 2,10*

Fashion

Foto: Priscila Prade

“As cores azul, chumbo e preto metálicos e os esmaltes 3 D (ou holográficos) estão em sintonia com as mulheres antenadas e arrojadas”, avisa Carmen. Combiná-las com um look igualmente moderno, com peças de couro, franja, pelo e paetê, tem tudo a ver.

1. Chumbo, Datelli Glam!, R$ 9,90*

2. Azulcrination Isabeli Fontana, Risqué, R$ 2,75*

3. Yufon, Dote Neon, R$ 2*

4. Na Mira 3D, Impala SPFW, R$ 4,50*.

*preços pesquisados em abril/2011