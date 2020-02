Os esfoliantes faciais são aliados das peles jovens e saudáveis

Com princípios ativos cada vez mais eficazes, os esfoliantes são grandes aliados da beleza

Não negue, LOLA: você sabe que eles são tão importantes quanto a limpeza facial, o uso de um creme antiidade ou do protetor solar. Com princípios ativos cada vez mais eficazes, os esfoliantes são grandes aliados da beleza e do desafio para se manter jovem: aquelas micropartículas contidas nos sabonetes, loções e géis de limpeza facial podem fazer maravilhas pela aparência e pela saúde da pele – e ainda dão aquela força ao hidratante habitual, deixando o rosto limpo, revigorado e hidratado.

“O esfoliante atenua rugas e marcas de expressão, além de favorecer a correta absorção dos cosméticos e cremes utilizados no dia a dia”, justifica a dermatologista Valéria Goulart, diretora científica da Academia Brasileira de Medicina Antienvelhecimento. Quer mais? “Ele melhora a textura da pele, tornando-a mais suave, viçosa e sedosa; ajuda a remover as células mortas que só envelhecem a derme, desobstrui os poros e ameniza acne e cravinhos”, complementa a médica. O resultado de todos esses efeitos é uma pele limpa, cheia de vida e luminosa.

Use a seu favor

A médica Valéria Goulart dá algumas dicas preciosas para que você possa tirar o melhor desse cosmético tão importante!

– O ideal é utilizar o esfoliante uma vez por semana, por conta de seu efeito abrasivo.

– Nunca utilize um produto de esfoliação corporal no rosto, pois geralmente é mais agressivo. E quando usado no rosto pode até machucar.

– Não faça esfoliação facial se tiver feridas abertas, cicatrizes recentes, cortes, inflamação, acne por tratar, psoríase, hematomas ou eczema no rosto.

– Não faça depilação depois de uma esfoliação facial.

– Evite a exposição solar depois de uma esfoliação facial.

– Algumas regiões mais delicadas e sensíveis do corpo, como a área dos olhos e dos lábios, devem ser poupadas dos esfoliantes.

– É bom ressaltar que há uma esfoliação para cada tipo de pele. Nas oleosas é melhor evitar produtos que com consistência densa, para evitar que se agrave a oleosidade. O ideal nesses casos são as fórmulas em gel ou sérum. Se a pele for seca, use as versões cremosas ou loções, que hidratam.

Receita caseira: funciona mesmo!

Confira abaixo duas receitinhas caseiras, indicadas por Valéria Goulart. “Os esfoliantes caseiros possuem a vantagem de serem naturais, sem conservantes. Mas as versões industrializadas também são muito boas, basta fazer a escolha certa. Para se identificar com um que seja adequado para um determinado tipo de pele, a dica é experimentar algumas versões até descobrir a que mais combina com a sua. Outra dica é variar, não usar sempre o mesmo tipo e marca”, aconselha a médica, que a seguir ensina como tirar proveito do que temos na dispensa.

– Esfoliante caseiro para pele seca

Ingredientes: 1 colher de sopa de aveia em flocos + 1 colher (sopa) de mel.

Como fazer: Misture os dois ingredientes e aplique no rosto inteiro com movimentos circulares suaves. Enxágüe bem com água corrente fria e passe um tônico facial para fechar os poros. Em seguida, aplique o hidratante habitual.