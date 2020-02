Olhos marcados viram marca registrada de Cleo Pires na ficção e na vida real

Bianca adotou a maquiagem turca para conquistar Zyah

Foto: Divulgação Rede Globo

As novelas são grandes responsáveis por lançar tendências de moda e beleza. E “Salve Jorge”, claro, não é diferente. Na reta final da trama, uma coisa é certa: o make usado por Bianca, personagem de Cleo Pires, é sucesso! Até a atriz confessou ter transferido o visual da ficção para a vida real.

Para um olhar misterioso, as raizes dos cílios superiores e inferiores são marcadas de preto

Foto: Divulgação Rede Globo

Para conquistar Zyah (Domingos Montagner), Bianca investiu no estilo tipicamente turco, que conta com um make misterioso. Os olhos contornados de preto para um olhar expressivo são marca registrada. O efeito é conquistado com kajal indiano – mistura de carvão e óleos vegetais -, que pode ser substituído por um lápis preto superpigmentado. O delineado começa fino no canto interno e termina grosso no canto externo, com um puxado contido.

Na vida real, Cleo Pires também adotou os olhos marcados

Foto: AgNews

O kajal, aliás, virou o vício do momento da atriz. Em entrevista à revista BOA FORMA, ela disse ter ganhado o item de presente da professora de dança oriental Patrícia Passo para que a ajudasse a incorporar a sensualidade da personagem. “Ando com ele na bolsa e passo o tempo todo, até para dormir!”, contou. Afinal, segundo a cultura indiana, ele serve também para proteger o corpo de infecções.

Mas quando o assunto é make, Cleo não se restringe apenas aos olhos marcados. A atriz é expert em maquiagem e segue uma rotina própria: “Preparo a pele com base, uso o truque do pó mais escuro no contorno do rosto para afiná-lo e aplico um blush nas maçãs”, revela. E se a produção é de festa, uma sombra escura é usada para esfumar o côncavo e a máscara dá volume aos cílios. “Na boca, vario entre batom vermelho e nude”, detalha.

Quer copiar o visual? Confira algumas opções de kajal que podem te ajudar:

Foto: Divulgação

1. Lápis Kajal, Natura UNA, R$ 37,80*

2. Khol Kajal Khol, Arcancil Paris, R$ 59,90*

3. Lápis para Olhos Magic Kajal, Givenchy, R$ 85*

4. Kajal Delineador, Verídica It, R$ 7,99*

*Preços pesquisados em maio/2013