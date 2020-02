Oito aplicativos de beleza para se transformar

Confira uma seleção de oito aplicativos para conhecer mais dos produtos que estão atualmente no mercado:



Aplicativo de O Botícário

Foto: Reprodução



Entre os produtos nacionais, O Boticário se destaca com o aplicativo “Maquiagem O Boticário by Fernando Torquatto”, inspirado no livro lançado pelo maquiador. O aplicativo é dividido em seções que introduzem as produções dos livros, explicam técnicas de maquiagem, seleção de características físicas e experimentação de produtos. O produto para iPad custa US$ 1,99.



Aplicativos da Lancôme e ModiFace

Foto: Reprodução



À esquerda, no aplicativo da marca Lancôme para iPad, é possível testar as cores de todas as maquiagens do fabricante, incluindo sombras, batons e blushes. Os looks finais podem ser compartilhados na rede. À direita, o aplicativo ModiFace também permite simular maquiagem para todos os tipos de pele e cor de cabelo. O programa avalia o resultado final, pontuando quem o produziu.



Aplicativos da OPI e NailSaloon

Foto: Reprodução



Dois aplicativos de esmalte estão entre os mais acessados: à esquerda, a fabricante OPI tem simulador de cores para as unhas com todos os seus lançamentos, somente para iPhone. À direita, o NailSaloon permite “pintar” as unhas com esmaltes importados de marcas variadas.



Aplicativo da “InStyle”

Foto: Reprodução



A edição norte-americana da revista “InStyle” tem um aplicativo que avalia os melhores produtos de beleza lançados em 2012.



Aplicativo da grife de luxo YSL

Foto: Reprodução



O aplicativo da grife de luxo Yves Saint Laurent mistura moda e beleza: escolha qual é o seu estilo, selecione a cor da sua roupa e a marca aponta quais cores de make combinarão com o seu visual.



Aplicativo TotalBeauty

Foto: Reprodução



Para quem não gosta de comprar produtos no escuro, o aplicativo TotalBeauty é uma ótima pedida. Oferece avaliações de centenas de produtos, somente para o iPhone.