O segredo dos olhos poderosos de Fernanda Machado

Fernanda Machado não dispensa a máscara de cílios da Avon

Foto: Renato Rocha Miranda / Divulgação Rede Globo

Fernanda Machado é praticamente uma profissional da arte de se produzir. Além de se considerar especialista nos cuidados com as sobrancelhas – “sou eu mesma que cuido delas, em casa” -, a atriz segue um rigoroso passo a passo na hora de se maquiar. Em entrevista à revista ESTILO, ela conta que utiliza duas bases da M.A.C. para ficar com a pele viçosa, mas o seu foco é sempre os olhos.

O segredo para deixa-los poderosos, sem exagero, está na valorização dos cílios: “Com rímel Avon (Superdhock Intense, R$ 22*)”. Fernanda aposta também em sombras cintilantes e “para finalizar, cílios postiços”.

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Máscara Voluminous Million Lashes L’Oréal, R$ 41,90*

2. Máscara Cruvadora para cílios Natura UNA, R$ 37,90*

3. Máscara The Falsies Maybelline, R$ 26,90*

4. Máscara Volumizer para cílios 11 vezes maiores Bourjois, R$ 68*

*Preços sugeridos em julho/2011