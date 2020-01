O novo blush é mais discreto e iluminado

Queridinho das celebridades, o blush agora aparece mais discreto e com um efeito iluminado sutil, que dá um ar natural às mais diferentes produções. Aprenda os melhores truques para copiar o efeito e conheça também os melhores produtos:

NA MEDIDA: Para quem não tem medo de brilhar, os blushes cremosos cumprem com o prometido. As diferentes opções, com mais ou menos luminosidade, se fundem melhor com a pele quando aplicadas também com o pincel duo fibra. Além da construção das camadas, você pode misturar texturas, sem medo de pesar, para chegar ao resultado desejado.

HD Blush, Make Up for Ever, R$ 145, sephora.com.br.

MIX CERTEIRO: Rostos mais finos e sem bochechas marcadas abrem espaço para uma mistura de acabamentos. Opte pelo opaco para fazer o contorno e criar a impressão de profundidade. Em pontos como o alto das maçãs, onde a ideia é conseguir volume, use o cintilante, aplicando com a parte redonda de esponjas em formato de gota.

Duo Blush Marrom Opaco/ Bronze Cintilante, Contém 1g, R$ 83, contem1g.com.br.

RESULTADO EXPRESS: Com acabamento parecido com o dos blushes cremosos, os produtos em bastão também são encontrados em versões opacas ou cintilantes. Ótimos para uma maquiagem mais rápida e que pode ser feita utilizando os dedos no lugar do pincel ou da esponja.

The Multiple Orgasm, Nars, R$ 219, tel. 0800 148023.

DOSE CERTA: Se você já tem as maçãs do rosto naturalmente destacadas, o ideal é apenas realçá-las. Escolha, então, um blush mais fluido e, de preferência, levemente cintilante. Menos comuns, as versões líquidas funcionam muito bem nesses casos. E pode esquecer a ideia de que são mais difíceis de manusear. Para aplicar, invista em um pincel duo fibra, depositando uma pequena dose do produto com leves toques bem no alto das bochechas.

Posie Tint, Benefit, R$ 165, sephora.com.br.

QUANDO USAR:

Pincel Duo Fibra: para blushes cremosos e líquidos, assim como os dedos.

Esponja em gota: cremosos ou em pó, quando a ideia é destacar o alto das maçãs.

Pincel para blush: ótimos para espalhar os produtos em pó.