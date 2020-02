O jeito certo de hidratar cada parte do corpo

Cada parte do corpo exige uma hidratação e produto diferente

Foto: Getty Images

A hidratação é a terceira etapa da limpeza completa e diária da pele e contribuiu para a melhora da elasticidade e o turgor, facilitando as trocas celulares e favorecendo a passagem de princípios ativos. Além disso, ela beneficia a aparência e garante sensação agradável ao toque.

Como fazer

Use um hidratante específico para o rosto, outro para os lábios e um para o corpo.

Rosto

O cosmético pode ser em creme se a sua pele for seca ou normal e em gel ou loção livre de gordura se for oleosa. Na fórmula, o hidratante deve conter filtro solar, ativos antienvelhecimento (coenzima Q10, ácido lipoico, idebenona, flavonoides, chá verde e derivados de soja), vitaminas (C e E), clareadores (hidroquinona e ácidos kójico, fítico e azelaico) e renovadores (ácidos glicólico e retinoico).

A rota do creme

Aplique um pouco de creme na testa, no queixo e nas maçãs do rosto. Com as duas mãos e de dentro para fora, com pequenos movimentos circulares, espalhe e massageie bem o produto. No pescoço, com a palma da mão e em manobras ascendentes, parta da base da região até o queixo. Nos olhos, aplique a fórmula com o dedo anelar em movimentos leves e suaves, batendo delicadamente.

Aplicar o creme do jeito certo faz toda a diferença para obter bons resultados

Foto: Getty Images

Lábios

Devem ser hidratados o ano todo: no verão, por causa da exposição ao sol e, no inverno, em razão de fatores como clima seco, frio e vento. O hidratante mantém estável a quantidade de água e lipídeos e, associado a um filtro solar, protege de inflamação, ressecamento e envelhecimento precoce. “Os que agem por oclusão são à base de óleos minerais, lipídeos vegetais e manteiga de karité; já os de hidratação ativa apresentam hidroviton, ácido hialurônico, D-pantenol e vitaminas A e E”, destaca a dermatologista Solange. Use sempre que sentir necessidade, sem esquecer de passar antes de dormir.

A rota do creme

Passe o creme usando o dedo anelar, que tem o toque mais leve que os outros, dando suaves batidinhas para ativar a circulação local.

Corpo

A pele corporal tem uma quantidade menor de glândulas sebáceas e, por isso, é mais seca, podendo receber loções e cremes mais espessos e untuosos. Você pode escolher produtos com substâncias que realizam uma hidratação ativa, como ureia, aquaporinas, lactato de amônio, hidroxiprolina e ácido hialurônico; ou os que agem por oclusão, impedindo a perda de água, como lanolina, silicone, vaselina, ceramidas e óleos vegetais (abacate, macadâmia, maracujá, malaleuca, uva e manteiga de karité). “Cremes corporais podem trazer também substâncias firmadoras ou que combatem celulite e gordura localizada: DMAE, extrato de anis e peptídeos como argilene e matrixyl”, sugere Solange. A prática deve ser feita pelo menos uma vez ao dia, de preferência após o banho.

A rota do creme

Espalhe o produto sempre de baixo para cima. Comece aplicando nos pés e vá subindo para as pernas e coxas até o bumbum, fazendo uma pressão suave. Depois espalhe o produto na barriga, em movimentos circulares, e nos braços (das mãos em direção aos ombros).