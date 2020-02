O batom vermelho ideal para cada tom de pele

Morenas claras ficam lindas com batom vermelho vivo

Foto: Rafael Assef

O batom vermelho é um clássico e combina com todas as mulheres. O segredo é saber escolher o tom ideal para cada tipo de pele. Descubra agora qual mais combina com você e crie makes incríveis.

Morenas claras

Seja clássica…

As morenas ficam lindas com vermelhos vivos, como o sangue. E ganham um rosto iluminado com corais puxando para o laranja. Já os tons alaranjados dão um rubor de saúde à pele.

…ou quebre a regra

Tons ameixa-escuro, bordô ou amora com um toque de gloss no centro dos lábios deixam a boca ainda mais marcante. E os vermelhos-telha são para quem não quer correr nenhum risco de passar despercebida.

Negras arrasam com vermelhos fechados

Foto: Rafael Assef

Negras

Seja clássica…

As apostas certas são os vermelhos fechados, como ameixa, telha, amora, bordô e vinho.

…ou quebre a regra

Para ousar um pouco, use um vermelho vivo com textura seca. Para ousar muito, aposte nos vermelhos rosados.

Peles morenas escuras combinam com batom vinho

Foto: Rafael Assef

Morenas escuras

Seja clássica…

São muitas as opções: vinhos, vermelhos que puxam para o marrom, cereja, ameixa, bordô, vermelho queimado, vermelhos rosados e tons alaranjados. Todos caem bem.

…ou quebre a regra

Um vermelho-fúcsia brilhante ou um alaranjado puxado para o salmão dão um efeito descolado ao make. O vermelho-tomate é para quem quer chegar arrasando.

Branquinhas pedem batom cereja!

Foto: Rafael Assef

Brancas

Seja clássica…

Esse tom de pele combina com as versões cereja, carmim e coral. Vermelhos com pigmentos magentas também ficam lindos.

…ou quebre a regra

Só use o tom tomate se quiser aparecer bastante. Para arriscar ainda mais, tente vermelhos bem fechados, como o amora. Eles dão um ar meio vampiresco, mas dependendo do look podem ser a escolha ideal.

Vermelhos rosados caem perfeitamente bem em mulheres brancas com pele rosada

Foto: Rafael Assef

Brancas rosadas

Seja clássica…

Vermelhos rosados ficam bem em peles desse tipo. Mas é possível explorar muitas tonalidades – como coral, cereja, ameixa e as versões alaranjadas.

…ou quebre a regra

Um vermelho puro com textura seca vai direcionar todas as atenções para a sua boca. Quer mais? Tons de vinho contrastam bastante com a pele.